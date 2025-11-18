Koľko konských síl má jeden kôň? POROVNANIE s autami vás doslova šokuje: TOTO sú fakty!

LONDÝN - Jednotka konská sila patrí medzi najznámejšie spôsoby, ako merať výkon, no v skutočnosti nesúvisí presne s tým, čo by si väčšina predstavila. Zaujíma vás, koľko výkonu dokáže skutočný kôň vyvinúť a ako sa jeho sila porovnáva s modernými motormi? Prinášame prehľad faktov, ktoré môžu byť pre mnohých prekvapivé.
Konská sila je jednotka výkonu, ktorá sa najčastejšie spája s motormi áut, pričom jej hodnota je zároveň vyjadrená v kilowattoch. V minulosti ju zavedol James Watt, ktorý potreboval odhadnúť výkon svojich parných strojov a prirovnať ho k známym silám zvierat. Na základe skúseností s poníkmi odhadol, že kone dokážu vyvinúť výkon približne o polovicu vyšší než ony. Podľa zjednodušenej definície je jedna konská sila množstvo energie potrebnej na presunutie 249 kilogramov o 30 centimetrov za jednu sekundu, čo zodpovedá približne 745 wattom.
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Vedci odporúčajú brať ich s rezervou
V praxi však kôň dokáže vyvinúť viac energie, než by naznačoval oficiálny odhad, informuje portál IFL Science. Štúdia publikovaná v časopise Nature v roku 1993 uvádza, že maximálny udržateľný mechanický výkon koňa môže dosahovať 100 až 200 wattov na kilogram svalovej hmoty. Keď vezmeme do úvahy, že kôň váži približne 600 kilogramov a jeho svalstvo predstavuje približne 45 % hmotnosti, teoretický výkon by mohol byť až 18 000 wattov, čo zodpovedá približne 24 konským silám.
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Napriek týmto údajom vedci odporúčajú brať ich s rezervou a uvádzajú, že pri dlhodobej záťaži sa výkon skôr pohybuje medzi 12 až 15 konskými silami. Pre predstavu, menšie osobné automobily majú výkon okolo 70 až 100 koní, bežné vozidlá do 200 koní, zatiaľ čo pretekárske autá, ako Formula 1, dosahujú výkon až 800 koní. Špeciálne športové modely môžu prekročiť dokonca aj hranicu 1000 konských síl. Takto sa ukazuje, že hoci je konská sila historická jednotka, stále poskytuje zaujímavý kontext pre porovnanie výkonu zvierat a moderných strojov.