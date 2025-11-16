Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU

HERTFORDSHIRE - Sarah Jones-Greenová (45) z anglického Hertfordshire celý život verila, že na ten pravý sa oplatí čakať. Ako tínedžerka sa rozhodla, že prvýkrát sa odovzdá až svojmu manželovi. No keď sa konečne vydala za lásku svojho života Martina (45), namiesto vášne prišli slzy a šok.
Na ich svadobnú noc totiž zistili, že Sarah má vzácnu telesnú chybu, ktorá im znemožnila mať pohlavný styk. Ako informuje magazín The Sun, rok po svadbe je tak stále pannou a teraz šetrí na operáciu, ktorá by jej mala pomôcť.
Sarah, ktorá pracuje ako herečka a v marketingu, spomína, že rozhodnutie čakať bolo hlboko osobné, ale ovplyvnili ho aj jej kresťanské hodnoty a rodina. „Nechcela som náhodné vzťahy ani jednorazové dobrodružstvá. Túžila som po rozprávkovom konci – po mužovi, ktorého budem milovať celý život,“ hovorí.
Sen sa jej splnil
Keď konečne stretla Martina cez zoznamku Bumble, zdalo sa, že jej sen sa plní. „Povedala som mu, že chcem čakať až do svadby, a on odpovedal: „Tvoje telo, tvoja voľba.“ To ma úplne dojalo,“ spomína Sarah. Počas pandémie sa stretli až po niekoľkých mesiacoch, ale okamžite si sadli. „Bola to láska ako z filmu. Martin je tichý, chápavý a trpezlivý. Vedela som, že je ten pravý,“ dodáva.
Po zásnubách, ktoré prebehli na Valentína 2023, Sarah zasiahla tragédia – zomrela jej milovaná mama, ktorá tiež čakala so sexom až do manželstva. „Na svadbe sme pre ňu nechali voľné miesto. Verím, že tam bola s nami,“ hovorí Sarah. Keď sa po obrade konečne ocitli sami, dúfali, že ich svadobná noc bude magická. „Nemohli sme to urobiť. Skúšali sme, no nešlo to. Oboch nás to zlomilo,“ priznáva Sarah.
Po návšteve lekára prišla diagnóza
Po niekoľkých pokusoch navštívila lekára. Diagnóza bola mikroperforovaný hymen – zhrubnutie panenskej blany, ktoré fyzicky znemožňuje prienik. „Okamžite som si spomenula, že mama mala to isté a musela ísť na operáciu,“ hovorí.
Sarah teraz s manželom šetrí na súkromnú operáciu, ktorá by im konečne umožnila splniť si sen o rodine. „Nie je to veľký zákrok, ale bojím sa. Zároveň sa neviem dočkať, kedy to budeme môcť skúsiť znova,“ priznáva. Sarah otvorene hovorí aj o svojom detstve, keď ju v útlom veku zneužil rodinný známy. „Bála som sa mužov a najmä intimity. Moja viera a presvedčenie, že chcem čakať, ma chránili,“ hovorí úprimne.
Dnes verí, že všetko zlé ju doviedlo k Martinovi. „Je to muž mojich snov. Hoci sme ešte nemali úplný sex, sme si bližší ako kedykoľvek predtým. Viem, že to spolu zvládneme,“ uzatvára Sarah, ktorá stále verí v svoj rozprávkový koniec.