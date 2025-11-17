Muž z Nového Zélandu má meno dlhšie ako ROMÁN: Viac než dve tisícky slov! Skúsite si ho vysloviť nahlas?

NOVÝ ZÉLAND - Pred 35 rokmi sa jeden muž z Nového Zélandu rozhodol, že jeho meno nebude obyčajné. Laurence Gregory Watkins z Aucklandu si k svojmu menu pridal viac než 2 000 prostredných mien a zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov ako majiteľ najdlhšieho mena sveta.
V roku 1990 si 24-ročný Laurence Gregory Watkins, ktorý v tom čase pracoval v knižnici v Aucklande, zmenil právne meno prostredníctvom dokumentu nazývaného deed poll. Ako informuje na svojom webe magazín People, dve tisícky unikátnych prostredných mien si vybral z kníh alebo na odporúčanie kolegov.
Skúsite to vysloviť?
Watkins priznal, že jeho fascinácia zvláštnymi rekordmi ho priviedla k tomu, aby sa pokúsil prekonávať súčasné rekordy. „Prečítal som si Guinnessovu knihu rekordov od začiatku do konca, aby som zistil, ktorý rekord by som mohol prekonať. Jediný, na ktorý som mal šancu, bolo pridať viac mien než súčasný rekordman,“ povedal Watkins.
Aj keď jeho žiadosť o zmenu mena najprv schválil okresný súd, Registrátor všeobecne dokument zamietol. Nakoniec však Najvyšší súd jeho žiadosť schválil a Watkinsove meno bolo oficiálne zapísané do Guinnessovej knihy rekordov už od roku 1992.
Celé znenie jeho mena nájdete v pokračovaní článku.