Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!

LOS ANGELES - Emily Robbie, 31-ročná herečka z Los Angeles, priznala, že jej sexuálna závislosť ju nechala prázdnu a vyčerpanú. Rozhodla sa na šesť rokov zostať v celibáte, kým nestretla svojho budúceho manžela, ktorý bol stále panic. Jej cesta od sexuálnej závislosti k láske a uzdraveniu inšpiruje tisíce ľudí.
Emily Robbie začala svoju cestu s pravidelným príležitostným sexom po skončení prvého vzťahu vo veku 21 rokov. Hľadala lásku cez sex, no muži ju často ghostovali alebo sa nechceli zaviazať, čo ju nechávalo emocionálne vyčerpanú. „Cítila som sa prázdna. Milovala som sex, ale len som tým vyplňovala vnútornú prázdnotu,“ prezradila Emily pre The Sun.
Sex je len dočasným riešením, tvrdí
Vďaka viere si uvedomila, že sex bol len dočasným riešením jej problémov. Rozhodla sa pre šesť rokov celibátu, počas ktorých prešla hlbokým procesom uzdravovania. „Keď má človek sex, spojí sa s niekým intímne. Musela som sa z toho oslobodiť a nájsť skutočnú hodnotu lásky,“ dodáva.
V septembri 2020 stretla svojho budúceho manžela Tylera Stonea, 33, ktorý vyrastal v kresťanskej rodine a čakal so sexuálnymi skúsenosťami až na manželstvo. Obaja zdieľali rovnaké hodnoty a po roku a pol randenia sa zosobášili v januári 2023. Emily opisuje, že manželský sex bol „bezpečný a krásny“. „Keď sme sa dostali do manželskej postele, bolo to iné – skutočná láska, nie len túžba. Mali sme čas vybudovať pevný základ,“ vysvetľuje.
Čakanie sa oplatilo
Pár tvrdí, že čakanie sa oplatilo. Emily zdôrazňuje, že celibát nie je len pre kresťanov, ale pre každého, kto potrebuje uzdraviť vnútorné rany. „Sex nie je len o potešení, je to spojenie. Ak dokáže človek počkať, je to krásne a mocné,“ dodáva. Tyler dopĺňa: „Mohol som mať sex, ale nebolo to to, čo som chcel. Chcel som byť so ženou, s ktorou sa cítim bezpečne – a našiel som ju.“ Emily tak otvorene hovorí o svojej ceste od sexuálnej závislosti k sebazáchrane a manželskej láske, ktorá prináša obom pocit bezpečia a šťastia.