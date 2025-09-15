Uff, tak toto je poriadny TRAPAS: VIDEO Ženích povedal počas obradu meno bývalej! Nevesta to skoro nepredýchala

BEDFORDSHIRE - Zahanbený ženích spôsobil hotové peklo! Počas svadobných sľubov pred všetkými hosťami omylom oslovil svoju nevestu menom bývalej. Hostia nevedeli, kam sa pozrieť.
Andrew Fildes (51) a jeho vyvolená Rebecca (46) si v októbri 2023 po šiestich rokoch vzťahu povedali svoje „áno“ na matrike v Bedfordshire. Čo však malo byť ich najšťastnejším dňom, sa na chvíľu zmenilo na najhoršiu nočnú moru ženícha. Andrew, celý spotený a trasúci sa od nervozity, pri sľuboch vyslovil vetu: „Beriem si ťa, Sarah“. Problém bol, že Sarah je meno jeho ex-priateľky, s ktorou kedysi žil 13 rokov, píše na webe The Sun.
Nevesta si odmietla pokaziť jej vysnívaný deň
Prekvapená Rebecca, ktorá sa s bývalou partnerkou svojho muža zhoduje v druhom mene, ho okamžite opravila. Andrew si totiž ani neuvedomil, čo práve povedal. Našťastie sa situácia nezvrhla – trojnásobná mama sa totiž rozosmiala a odmietla si nechať pokaziť svoj veľký deň. Krátko nato Rebecca zavesila video trapasu na TikTok s popisom „keď vás váš nový manžel nazve menom svojej ex“. Klip okamžite zarezonoval – získal už viac ako 37-tisíc videní a medzi fanúšikmi seriálu Priatelia vyvolal vlnu vtipov o legendárnej „Ross a Rachel“ scéne.
Niektorí užívatelia sa totiž smiali, že Andrew je ako Ross Geller, ktorý počas obradu povedal „Rachel“ namiesto „Emily“. Iní to však brali oveľa vážnejšie a označili jeho prešľap za „veľký červený signál“. Samotný ženích sa obhajoval: „Bol som úplne mimo, triasol som sa a potil. Rebecca má druhé meno Sarah, tak som si to v hlave domotal. Ani som si nevšimol, že som to povedal.“ Dodal, že sa cítil trápne, keď videl reakcie rodiny – brat si chytil tvár do dlaní a syn len krútil hlavou.
Doteraz si z toho robia srandu
Napriek všetkému Andrew priznal, že bol rád, že jeho manželka našla v celej situácii humor: „Rebecca si zo mňa robí srandu dodnes. Beriem to s nadhľadom, aj keď je to stále poriadne trápne. Bol to náš vlastný moment ako z Priateľov – a aj tak to bol najkrajší deň môjho života.“
Rebecca dodala: „Prekvapilo ma to, samozrejme. Ale poznám ho a viem, že to bolo len z nervozity. My dvaja máme vzťah, v ktorom si z podobných vecí skôr urobíme srandu. Ja len hovorím, že mi teraz dlží ešte jednu svadbu – tentokrát so správnym menom.“ Na TikToku sa tak rozprúdila búrlivá diskusia – zatiaľ čo niektorí situáciu považujú za nevinný trapas, iní tvrdia, že by v takom momente zo svadby rovno odišli.