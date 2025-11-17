Šperk, ktorý prežil Waterloo: Brošňa francúzskeho cisára vydražená za milióny! FOTO POZRITE na tú nádheru

ŽENEVA - Šperk, ktorý kedysi patril samotnému Napóleonovi Bonapartovi a zmizol počas jeho úteku z bitky pri Waterloo, sa objavil v ženevskej aukcii a vydražil sa za rekordnú sumu.
Šperk, ktorý kedysi patril samotnému Napóleonovi, sa po viac než 200 rokoch opäť objavil na trhu a vzbudil obrovský záujem. Brošňa s oválnym diamantom vážiacim viac ako 13 karátov, obklopeným menšími diamantmi, sa vydražila za viac než 3,5 milióna švajčiarskych frankov (približne 3,6 milióna eur). Ako informuje agentúra AP, predpredajový odhad pritom hovoril len o zlomku tejto sumy – 120 000 až 200 000 frankov (124 000–206 000 eur).
Ako sa dostal na trh?
Šperk sa našiel medzi Napoleonom opustenými osobnými vecami, keď pri úteku z Waterloo uviazli kočiarske vozy v blatistých cestách. Ako sa dostal späť na trh, zostáva záhadou, no jeho kúpa je dnes záležitosťou pre súkromného zberateľa.
V ten istý deň mala byť v Sotheby’s dražená aj iná rarita – ružový diamant s hmotnosťou 10,08 karátu, odhadovaný na približne 18,7 milióna eur, no z aukcie bol nakoniec stiahnutý.