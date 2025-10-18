Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Z rozprávkovej svadby katastrofa: Ženích zmizol zo svadby, nevesta ho márne hľadala! Našla ho v posteli s inou

ALGHERO - Mal to byť najkrajší deň ich života. Luxusný hotel, desiatky hostí, tance do polnoci... všetko bolo pripravené na dokonalú svadbu. No chvíľu pred polnocou sa oslava v talianskom meste Alghero zmenila na škandál, o akom sa bude ešte dlho hovoriť. Nevesta totiž svojho čerstvého manžela našla v posteli s inou – priamo v izbe pripravenej na ich „prvú noc“.

Svadobná hostina v známom hoteli na talianskej Riviere del Corallo sa začala ako idylický príbeh o láske. Štyridsaťročná nevesta z neďalekého mesta a jej o desať rokov mladší manžel cudzej národnosti privítali viac ako dvesto hostí, ktorí prišli osláviť ich spojenie. Všetko prebiehalo dokonale – výborné jedlo, miestne špeciality, hudba, tanec a smiech až do neskorej noci.

Ženích zrazu zmizol

Lenže krátko pred polnocou si niekto všimol, že ženích akosi zmizol. Nezodpovedal na telefonáty ani správy, čo vyvolalo medzi hosťami paniku. Niektorí sa dokonca obávali, že mu prišlo nevoľno. Začalo sa hľadanie po celom areáli hotela, v záhradách, pri bazéne, aj v spoločenských priestoroch.

Až napokon nevestu napadlo, že by mohol byť v ich svadobnej izbe – v tej, kde mali stráviť svoju prvú noc ako manželia. Keď tam dorazila spolu s pracovníkom hotela a niekoľkými príbuznými, otvorila dvere… a uvidela scénu ako z filmu. Jej manžel bol v posteli s inou ženou. Podľa informácií talianskych médií išlo o blízku príbuznú nevestu, čo šok ešte znásobilo. Z idylickej atmosféry sa v priebehu sekúnd stal chaos plný kriku, obvinení a plaču. Nevesta sa v afekte pokúsila zložiť si obrúčku a odhodiť ju, no pritom sa poranila.

Krik, obvinenia a plač

Zamestnanci hotela jej museli poskytnúť prvú pomoc a upokojiť rozvášnených hostí. „Vyzeralo to ako scéna zo 70. rokov, len bez smiechu,“ opísal jeden zo svedkov. Hostia sa postupne rozišli, zatiaľ čo novomanželia – už pravdepodobne bývalí – strávili noc v hoteli, každý v inej izbe. Nie je známe, či došlo k zmiereniu, no isté je, že svadba, ktorá mala byť symbolom lásky, sa zmenila na najväčší škandál sezóny v Riviere del Corallo.

