Našli ste v domácnosti TOHTO strieborného chrobáka? Pripravte sa na skryté škody za TISÍCE eur!

LONDÝN - Drobný strieborný hmyz nemusí byť v domácnosti nepríjemným spoločníkom iba na pohľad. Jeho prítomnosť je totiž spoľahlivým signálom, že vo vašom dome, či byte, môže prepuknúť závažný problém s vlhkosťou, ktorý dokáže bez rýchleho zásahu spôsobiť škody za tisíce eur.
Ak máte vo svojej domácnosti švehlu obyčajnú, nemusíte sa báť, že vám ublíži. Pre ľudí nepredstavuje nebezpečenstvo a uprednostňuje potravu bohatú na sacharidy, ako sú cereálie, ovsené vločky a iné škroby. Ide skôr o to, že prítomnosť tohto strieborného bezkrídleho hmyzu so zúženým bruškom na konci, poukazuje na zvýšenú vlhkosť v dome, či byte.
Dokážu prežiť až rok bez potravy
Ako informuje na svojom portáli britský denník Daily Mail, švehly sú nočné tvory a majú podobné návyky ako šváby. Darí sa im v okolí vody a vlhkosti a na prežitie potrebujú vlhkosť nad 75 percent. Dokážu dokonca prežiť rok alebo aj dlhšie bez potravy, pokiaľ majú prístup k vode. Vyskytujú sa v kúpeľniach, kuchyniach, práčovniach, garážach, či skrinkách. Mimo miest s vysokou vlhkosťou dokážu prežiť iba krátky čas. Ak teda uvidíte jedného z týchto chrobákov pobehovať v byte, či dome, je to spoľahlivý signál, že sa vo vašej nehnuteľnosti nachádza nadmerná vlhkosť. A to je len začiatok...
Výskyt švehly nenaznačuje nič dobré
Ak sa totiž tento problém nerieši, môže spôsobiť praskanie stien, rozpad omietky a šírenie plesní, čo môže nehnuteľnosť úplne zničiť. Vlhkosť v domácnosti môže vzniknúť z mnohých dôvodov vrátane zlého vetrania, zatekajúcej strechy, či problémov s vodoinštaláciou, ako je pretekajúca práčka alebo umývačka riadu. Zistiť príčinu môže byť niekedy komplikované, no faktom zostáva, že výskyt švehly v interiéri vám naznačuje, že prišiel čas riešiť jeho zvýšenú vlhkosť.
Toto upozornenie nadväzuje na správu, ktorú kedysi vydal National Trust. Uvádza sa v nej, že historické domy po celej krajine boli doslova „obsadené“ hmyzom. Artefakty, ako nábytok z 18. storočia, vzácne čínske tapety, či dokonca tvídové nohavice, ktoré nosil dramatik George Bernard Shaw, znehodnotili práve chrobáky. Organizácia uviedla, že za škody môžu najčastejšie tri druhy škodcov: švehla obyčajná, šatová moľa a medvedíky obyčajné.