Tajomné svetlá na oblohe z 50. rokov môžu mať prekvapivé vysvetlenie: Vedci spájajú UFO s jadrovými testami!

KALIFORNIA - Tajomné svetlá na nočnej oblohe, ktoré ľudia pozorovali už pred desiatkami rokov, môžu mať oveľa logickejšie vysvetlenie, než si mnohí mysleli. Podľa novej vedeckej štúdie môžu byť takzvané „neidentifikované anomálne javy“ (UAP), známe skôr ako UFO, spojené s testovaním jadrových zbraní.
Výskum zverejnený tímom amerických vedcov analyzoval historické snímky z observatória Palomar v Kalifornii, ktoré vznikli medzi rokmi 1949 a 1957. Na fotografiách sa objavili krátkodobé svetelné javy – jasné body, ktoré boli zachytené iba na jednej snímke a pri ďalšom záberu rovnakého úseku oblohy už zmizli. Vedci zistili, že tieto záhadné „prechodné objekty“ sa objavovali presne v dňoch, keď prebiehali jadrové testy alebo keď boli hlásené pozorovania UAP.
Zvláštne optické javy
„Počet zachytených prechodných objektov bol viac ako dvojnásobný v dňoch, keď sa uskutočnili jadrové testy a zároveň boli hlásené pozorovania UAP, oproti dňom bez testov a bez hlásení,“ uviedol pre magazín Newsweek profesor Stephen Bruehl z Vanderbiltovej univerzity.
Podľa štúdie sa medzi rokmi 1951 a 1957 uskutočnilo minimálne 124 nadzemných jadrových testov v USA, Sovietskom zväze a Veľkej Británii. Výskumníci preto začali skúmať, či tieto výbuchy nemohli spôsobovať zvláštne optické javy. Jadrové žiarenie totiž v niektorých prípadoch vyvoláva viditeľný žiarivý efekt, známy ako Čerenkovovo žiarenie. Ide o svetelný jav, ktorý vzniká, keď vysokorýchlostné častice prechádzajú atmosférou a reagujú s jej hustotou.
Počet javov sa zvyšoval
„Súhlasiac s týmto princípom, viacero správ z 50. rokov spomína žiariace „ohňové gule“ na oblohe, ktoré sa objavili krátko po jadrových testoch – často v oblastiach, kde sa očakávalo výrazné rádioaktívne spadnutie,“ uvádzajú autori štúdie.
Tím analyzoval 2 718 dní astronomických pozorovaní a porovnal ich s dátumami jadrových testov a hláseniami o pozorovaniach UFO. Výsledky ukázali, že prechodné svetelné javy sa objavovali o 45 % častejšie v dňoch po jadrových výbuchoch, pričom ich počet ešte stúpal, ak boli zároveň hlásené UAP.
Kozmický jav
Na každé ďalšie pozorovanie UAP pripadlo v priemere o 8,5 % viac svetelných úkazov. Vedci tiež potvrdili, že počas období jadrových testov sa výskyt neidentifikovaných javov mierne zvyšoval. „Naše zistenia poskytujú dodatočné empirické dôkazy o reálnosti fenoménu UAP a jeho možnom prepojení s jadrovou aktivitou,“ píšu autori v štúdii.
Hoci sa výskumníkom nepodarilo definitívne odhaliť pôvod týchto objektov, ich dáta pomohli vylúčiť viaceré predchádzajúce teórie – napríklad chyby na fotografických platniach či atmosférické odrazy. Ďalšie výskumy by mali pomôcť zistiť, či išlo skutočne o dôsledok jadrových testov, alebo o doteraz nepoznaný kozmický jav. Jedno je však isté – tajomné svetlá, ktoré ľudia na oblohe pozorovali pred viac ako 70 rokmi, už možno konečne dostali svoje vedecké vysvetlenie.