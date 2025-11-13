Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!

LONDÝN - Problémy so spánkom trápia čoraz viac ľudí – a niekedy nezaberajú ani klasické rady, ako nepiť kávu či vypnúť telefón pred spaním. Britský lekár Amir Khan, známy z relácií This Morning či Lorraine, preto prezradil jednoduchý, no „medicínski overený“ spôsob, ako zaspať rýchlejšie.
Ide o techniku s názvom kognitívne miešanie (cognitive shuffling), ktorú podľa neho využívajú aj odborníci na spánok. „Pomáha upokojiť myseľ tým, že ju zamestnáte náhodnými, nenáročnými myšlienkami,“ vysvetlil Dr. Khan vo svojom podcaste No Appointment Necessary, ktorý moderuje spolu s Cherry Healey.
„Začnite písmenom A a vymýšľajte mená, ktoré sa ním začínajú. Potom prejdite na B, C... Garantujem vám, že skôr, než sa dostanete ďaleko, zaspíte,“ dodal.
Nekvalitný spánok a stres
Ako píše na svojom portáli Unilad, metódu pôvodne vyvinul kognitívny vedec Dr. Luc Beaudoin. Jej princíp spočíva v tom, že myseľ sa sústredí na neškodné, náhodné myšlienky, čím sa odkloní od stresu či úzkosti – a prirodzene prejde do fázy ospalosti. Podľa výskumov až tretina Britov trpí problémami so spánkom a okolo 30 percent ľudí uvádza, že má nekvalitný spánok. V USA trpí chronickou nespavosťou približne 12 percent populácie.
Khan tvrdí, že jeho pacienti sa po vyskúšaní tejto metódy vracajú s pozitívnymi ohlasmi. „Funguje to,“ napísal jeden z používateľov na Instagrame. Ďalší dodal: „Robím to s ovocím, menami alebo krajinami – a naozaj to pomáha.“ Podľa odborníkov táto jednoduchá metóda zabraňuje nadmernému premýšľaniu, ktoré býva hlavnou prekážkou rýchleho zaspávania – a práve preto by sa mohla stať novým tajomstvom pokojného spánku.