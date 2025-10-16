Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore

USA - Už takmer polstoročie trápi astronómov signál, ktorý sa zapísal do dejín ako „WOW!“. Teraz prišiel astrofyzik z Harvardu s novou teóriou, ktorá znie ako z vedecko-fantastického filmu. Tvrdí, že jeho zdrojom mohol byť medzihviezdny objekt prelietajúci našou slnečnou sústavou.

Už takmer polstoročie znepokojuje vedcov signál, ktorý sa do histórie zapísal ako WOW!“. Zachytený bol v roku 1977 rádioteleskopom v Ohiu. Astrofyzik Avi Loeb teraz tvrdí, že jeho zdrojom mohol byť medzihviezdny objekt 3I/ATLAS, ktorý práve prelieta našou slnečnou sústavou. Zároveň nevylučuje, že by mohlo ísť o umelo vytvorené vesmírne plavidlo. Ako informuje na svojom webe britský denník Daily Mail, väčšina odborníkov však zostáva skeptická.

Po prvýkrát ho spozorovali pošas leta

Astrofyzik Avi Loeb z Univerzity v Harvarde už dlhšie teoretizuje nad možnosťou, že objekt známy ako 3I/ATLAS, by mohol byť mimozemským plavidlom. Astronómovia ho po prvý raz spozorovali počas tohto leta. Loeb poukázal na viacero nezrovnalostí v správaní sa tejto údajnej kométy. Podľa jeho slov by mohlo ísť o umelo vytvorené teleso s neznámym poslaním, ktoré prelieta popri troch planétach slnečnej sústavy.

Zároveň pripustil súvislosť medzi 3I/ATLAS a nevysvetleným vesmírnym signálom z roku 1977. Vtedy ho zachytil rádioteleskop Big Ear na Ohio State University. Trval 72 sekúnd a bol natoľko nezvyčajný, že astronóm Jerry Ehman napísal do výsledkov merania rukou slovo „WOW!“. Podľa Loebovej novej analýzy sa 12. augusta 1977, len niekoľko dní pred touto udalosťou, nachádzal 3I/ATLAS v časti oblohy veľmi blízko miesta, odkiaľ signál pochádzal. Pravdepodobnosť, že by sa dva náhodné body na oblohe nachádzali takto blízko, je asi 0,6 percenta, čo robí túto možnú súvislosť ešte pravdepodobnejšou.

Jadrom poháňané plavidlo

Ak by signál naozaj prišiel od 3I/ATLAS, potreboval by podľa Loeba vysielač rovnako výkonný ako jadrová elektráreň na Zemi. Iba tak by bolo možné zachytiť ho z takej vzdialenosti. Hoci astronómovia zatiaľ nenašli žiadne dôkazy o umelej technológii na povrchu objektu približujúceho sa k Zemi, tento astrofyzik už skôr teoretizoval, že v prípade 3I/ATLAS by mohlo ísť o jadrom poháňané plavidlo. Svoje tvrdenia založil na teórii, že objekt na fotografii z Hubblovho teleskopu z tohto augusta akoby vyžaroval vlastné svetlo. „Mohla by to byť vesmírna loď poháňaná jadrovou energiou a prach vychádzajúci z jej prednej časti by mohol pochádzať z nečistôt,  ktoré sa na nej usadili počas jej medzihviezdneho putovania,“ napísal Loeb.

Vedci odvtedy vo veľkej miere odmietajú teóriu o mimozemskom plavidle a dospeli k záveru, že tento medzihviezdny objekt je nezvyčajná kométa, ktorá má úplne iné chemické zloženie ako väčšina podobných telies vytvorených v našej slnečnej sústave. Doteraz nikto neskúmal, či 3I/ATLAS vysiela rádiové signály, no Loeb dúfa, že táto zhoda okolností povzbudí vedcov, aby sa na objekt pozreli bližšie.

Obrovský vesmírny balvan s bielym chvostom

Tento rok majú sondy pri Marse a Jupiteri možnosť pozorovať prelet objektu, čím by vedci mohli získať viac indícií. NASA nedávno predstavila nový systém na sledovanie 3I/ATLAS, ktorý umožňuje každému priblížiť si a podrobne preskúmať tento objekt. Podľa simulácie ide o obrovský vesmírny balvan s bielym chvostom. Čo sa týka signálu WOW!, vykazoval viacero zaujímavých vlastností od úzkeho pásma, cez silný signál a frekvenciu blízku prirodzenému rádiovému žiareniu neutrálnych atómov vodíka, ktoré sú vo vesmíre veľmi rozšírené. Tieto charakteristiky viedli mnohých k špekuláciám, že signál mohol mať mimozemský pôvod, prípadne bol vyslaný inteligentnou civilizáciou.

Vykazoval mierny posun frekvencie, ktorý by mohol zodpovedať rýchlosti kométy pohybujúcej sa smerom k Slnku, ale nejde o dokonalú zhodu s 3I/ATLAS. „Ak by sme zachytili umelý signál z medzihviezdneho objektu, ako by sme s ním mali komunikovať?“ spýtal sa Loeb vo svojom najnovšom článku. Doplnil, že odpoveď je zložitejšia, ako sa môže zdať a upozornil, že mimozemská inteligencia by mohla predstavovať hrozbu pre ľudstvo. „Musíme zvážiť možnosť nečakaného, no katastrofálneho scenára, keď medzihviezdne objekty, ktoré na prvý pohľad pripomínajú kométy, môžu v skutočnosti niesť devastujúce dôsledky pre našu budúcnosť ako trójsky kôň.“

