Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie

LONDÝN - Zabudnite na chemické postreky. Skúsený záhradník prezradil, že na burinu spoľahlivo zaberie obyčajná vriaca voda. Tento jednoduchý trik vás zbaví neželaných rastlín rýchlo, bezpečne a bez poškodenia pôdy.
Burina vie potrápiť aj tých najzanietenejších záhradkárov. Hoci sa leto pomaly končí a prichádza jeseň, nežiaduce rastliny dokážu stále kaziť dojem z upraveného dvora či terasy. Väčšina ľudí siahne po chemických prípravkoch, no tie môžu zničiť pôdu, ohroziť vtáky aj iné živočíchy v okolí. Prírodné alternatívy, ako ocot alebo soľ, síce niekedy fungujú, no účinkujú len na mladé buriny a môžu poškodiť dlažbu.
Kopal bazén, keď... nemohol uveriť vlastným očiam! TO, čo našiel v záhrade, mu zmenilo život
Záhradník a autor viac než tridsiatich kníh o záhradníctve Simon Akeroyd preto odporúča jednoduchšie riešenie – vriacu vodu priamo z kanvice. „Mnohé octy či iné tekutiny, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, nezasiahnu korene rastliny. Zničia len listy, no koreň prežije a po čase z neho vyrastú nové výhonky,“ vysvetlil odborník pre The Mirror.
Postup je jednoduchý
Podľa Akeroyda má horúca voda výhodu v tom, že teplo prenikne až ku koreňom a spôsobí ich úplné odumretie. Vďaka tomu sa burina už neobnoví. Postup je pritom jednoduchý: naplňte kanvicu vodou, nechajte ju zovrieť a opatrne ju vylejte priamo na burinu. Dávajte si však pozor, aby ste sa neobarili – voda musí byť nalievaná pomaly a z dostatočnej vzdialenosti. Rovnako si treba dať pozor, aby sa nedotkla iných rastlín či trávnika, ktoré by mohla poškodiť.
Do botanickej záhrady za ňou cestovali tisíce ľudí: Zmizla najsmradľavejšia rastlina sveta! Prezradí zlodeja zápach?
Už po niekoľkých hodinách burina začne hnednúť a vysychať. Ak má hlboké korene, možno bude potrebné postup zopakovať ešte raz či dvakrát. Napriek tomu ide o rýchly, lacný a ekologický spôsob, ako sa zbaviť neželaných rastlín a pripraviť si záhradu na jeseň bez starostí.