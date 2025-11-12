Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné

KAPSKÉ MESTO - Rádioteleskop MeerKAT zachytil historicky prvý signál z medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS, ktorý sa aktuálne pohybuje v našej slnečnej sústave. Objav môže odhaliť nové tajomstvá o zložení a fyzikálnych procesoch týchto záhadných návštevníkov z hlbín vesmíru.
V Juhoafrickej republike rádioteleskop MeerKAT po prvýkrát zachytil rádiový signál z medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS. Ide o prelomový moment, ktorý umožní vedcom lepšie pochopiť, z čoho tieto tajomné telesá pozostávajú.
Predpokladaný pohyb
Výskumníci zaznamenali absorpčné línie hydroxylových radikálov (OH), čo naznačuje, že objekt obsahuje vodu alebo jej zložky. Pozorovanie sa uskutočnilo 24. októbra 2025, keď bol 3I/ATLAS len 1,38-krát ďalej od Slnka než Zem a jeho povrch mal teplotu okolo -43 °C. Teleskop zachytil signál na frekvenciách 1,665 a 1,667 GHz, pričom výsledky korešpondovali s predpokladaným pohybom molekúl OH pri tejto teplote.
Avi Loeb z Harvardu upozornil, že smer objektu sa takmer zhoduje so smerom pôvodu slávneho „Wow! signálu“ z roku 1977, čo opäť vyvoláva otázky o možnom pôvode týchto záhadných rádiových impulzov.
Do sledovania sa zapojí aj kozmická sonda Juno
Vedci plánujú ďalšie pozorovania, pričom objekt sa v marci 2026 priblíži k Jupiteru na vzdialenosť 53 miliónov kilometrov. Vtedy sa do sledovania zapojí aj kozmická sonda Juno, ktorá bude hľadať nízkofrekvenčné rádiové emisie. Ak sa objavy potvrdia, pôjde o prvý dôkaz, že medzihviezdne telesá môžu produkovať alebo absorbovať rádiové vlny, čo otvorí nové možnosti výskumu fyziky týchto fascinujúcich návštevníkov z hlbokého vesmíru.