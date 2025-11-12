Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné

Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové impulzy.
Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové impulzy. (Zdroj: X/3I/ATLAS WHISTLE BLOWER)
© Zoznam/ © Zoznam/

KAPSKÉ MESTO - Rádioteleskop MeerKAT zachytil historicky prvý signál z medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS, ktorý sa aktuálne pohybuje v našej slnečnej sústave. Objav môže odhaliť nové tajomstvá o zložení a fyzikálnych procesoch týchto záhadných návštevníkov z hlbín vesmíru.

V Juhoafrickej republike rádioteleskop MeerKAT po prvýkrát zachytil rádiový signál z medzihviezdneho objektu 3I/ATLAS. Ide o prelomový moment, ktorý umožní vedcom lepšie pochopiť, z čoho tieto tajomné telesá pozostávajú.

Predpokladaný pohyb

Výskumníci zaznamenali absorpčné línie hydroxylových radikálov (OH), čo naznačuje, že objekt obsahuje vodu alebo jej zložky. Pozorovanie sa uskutočnilo 24. októbra 2025, keď bol 3I/ATLAS len 1,38-krát ďalej od Slnka než Zem a jeho povrch mal teplotu okolo -43 °C. Teleskop zachytil signál na frekvenciách 1,665 a 1,667 GHz, pričom výsledky korešpondovali s predpokladaným pohybom molekúl OH pri tejto teplote.

Avi Loeb z Harvardu upozornil, že smer objektu sa takmer zhoduje so smerom pôvodu slávneho „Wow! signálu“ z roku 1977, čo opäť vyvoláva otázky o možnom pôvode týchto záhadných rádiových impulzov.

Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore Prečítajte si tiež

Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore

Do sledovania sa zapojí aj kozmická sonda Juno

Vedci plánujú ďalšie pozorovania, pričom objekt sa v marci 2026 priblíži k Jupiteru na vzdialenosť 53 miliónov kilometrov. Vtedy sa do sledovania zapojí aj kozmická sonda Juno, ktorá bude hľadať nízkofrekvenčné rádiové emisie. Ak sa objavy potvrdia, pôjde o prvý dôkaz, že medzihviezdne telesá môžu produkovať alebo absorbovať rádiové vlny, čo otvorí nové možnosti výskumu fyziky týchto fascinujúcich návštevníkov z hlbokého vesmíru.

Viac o téme: VesmírObjektSignálSlnečná sústava3I/ATLASMeerKAT
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zabudnite na tabletky! Vo
Zabudnite na tabletky! Vo Švédsku spustili prevratnú liečbu: Lekár vám môže predpísať dovolenku v prírode
Zaujímavosti
FOTO Matky ju obvinili, že
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony
Zaujímavosti
Influencerka si dala zlomiť
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Zoznam TV
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Zoznam TV
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Prominenti

Domáce správy

Vláda prerokuje návrh bilaterálnej
Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy i doplnenie stavov cudzineckej polície
Domáce
Čaká nás krutá zima?
Čaká nás krutá zima? Meteorológovia sú znepokojení vývojom nad polárnym kruhom:
Domáce
Meteorológovia vydali výstrahy: Na
Meteorológovia vydali výstrahy: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Domáce
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin a jeho
Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca
Zahraničné
Nemecká polícia zatkla muža:
Nemecká polícia zatkla muža: Vyzýval na zabitie politikov a sudcov, atentáty chcel financovať kryptomenami
Zahraničné
Príšerná rodinná tragédia: Matka
Príšerná rodinná tragédia: Matka sa obesila na ventilátore! Mala paniku z TOHTO hmyzu
Zahraničné
maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarská vláda má začať realizovať dohody z Washingtonu: Potvrdil to premiér Orbán
Zahraničné

Prominenti

Luboš Xaver Veselý
Vážna NEHODA známeho moderátora: Zrážka na DIAĽNICI D1 vo vysokej rýchlosti!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Krok za
Hviezda seriálu Krok za krokom: 20 rokov o nej nebolo počuť... Ten muž jej vymyl mozog!
Osobnosti
Česká lesbička potvrdila vzťah
Česká lesbička potvrdila vzťah s Dejdarom: Prvé slová!
Domáci prominenti
DESIVÉ PRIZNANIE Paris Jackson:
DESIVÉ PRIZNANIE Paris Jackson: V nose jej po užívaní drog ostala diera!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti
Je zdravé používať vibrátor?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
vysetrenie.sk
Influencerka si dala zlomiť
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Los Angeles
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Los Angeles
Juraj Slafkovský
Dalibor Dvorský vs. Samuel Honzek: Online prenos zo slovenského zápasu St. Louis – Calgary
Dalibor Dvorský vs. Samuel Honzek: Online prenos zo slovenského zápasu St. Louis – Calgary
NHL
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Ostatné
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
MS vo futbale

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Veda a výskum
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Android
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Armádne technológie
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
Návody

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Partnerské vzťahy
Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin a jeho
Zahraničné
Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca
Čaká nás krutá zima?
Domáce
Čaká nás krutá zima? Meteorológovia sú znepokojení vývojom nad polárnym kruhom:
Príšerná rodinná tragédia: Matka
Zahraničné
Príšerná rodinná tragédia: Matka sa obesila na ventilátore! Mala paniku z TOHTO hmyzu
Chcel zapôsobiť na dievča,
Zahraničné
Chcel zapôsobiť na dievča, skončil v priekope: 17-ročný tínedžer ukradol auto rodičom

Ďalšie zo Zoznamu