Extrémna geomagnetická búrka zmenila oblohu na svetelnú šou: FOTO Slovensko nie je výnimkou!

SVET - V polovici novembra Zem zasiahla silná geomagnetická búrka, ktorá priniesla jeden z najjasnejších úkazov polárnej žiary za posledné roky. Tento fascinujúci jav mohli sledovať ľudia od Severnej Ameriky až po Austráliu – a dokonca aj na Slovensku.
V noci zo stredy 12. novembra na štvrtok 13. novembra zasiahla Zem geomagnetická búrka triedy G4 na päťbodovej škále. Jej zdrojom boli silné slnečné erupcie, ktoré vyniesli na oblohu mimoriadne jasnú polárnu žiaru. Tento fascinujúci prírodný úkaz bol voľným okom viditeľný po celom svete – od Spojených štátov až po Austráliu.
Polárna žiara aj na Slovensku
Niekoľkým nadšencom sa podarilo polárnu žiaru zachytiť aj na Slovensku. Najpôsobivejšie snímky však vznikli v Európskych Alpách, kde ostré horské štíty a údolím zahalená hmla vytvorili dokonalý kontrast pre svetelné divadlo na oblohe.
Úkaz polárnej žiary je spôsobený interakciou nabitých častíc zo Slnka s atmosférou Zeme, pričom najčastejšie vzniká v oblastiach okolo pólov. Takéto silné geomagnetické búrky sú síce zriedkavé, ale vždy lákajú fotografov a nadšencov astronómie na mimoriadne svetelné divadlo.