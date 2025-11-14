Úžasné prírodné divadlo na vlastné oči: Tisíce delfínov naraz vo VIDEU, ktoré uchvátilo milióny ľudí

KALIFORNIA - Na internete sa šíri ohromujúce video, ktoré zachytáva tisíce delfínov preháňajúcich sa naprieč vodami pri pobreží Kalifornie. Úchvatný jav, známy ako dolphin stampede – teda „delfínia stampede“ – doslova vyráža dych a prináša jedinečný pohľad na silu prírody v pohybe.
Zábery zverejnil 16. októbra profesionálny fotograf divokej prírody Domenic Biagini, ktorý ich zverejnil na TikToku pod účtom @dolphindronedom. Odvtedy video nazbieralo viac ako 3,2 milióna videní a ľudia na sociálnych sieťach ho označujú za „najkrajší prírodný úkaz, aký kedy videli“.
Množstvo delfínov v dokonalej synchronizácii
„Včera sme boli svedkami jedného z najväčších prírodných divadiel na svete,“ hovorí Biagini vo videu, ktoré vzniklo pri hranici San Diega a Mexika. Ako informuje na svojom portáli Newsweek, kamera zachytáva obrovské množstvo delfínov bežiacich cez oceánsku hladinu v dokonalej synchronizácii. „To nie je zvuk lode... to je stampede,“ dodáva ohromene fotograf.
Zábery z dronu následne ukazujú tzv. megapod – obrovské stádo delfínov, ktoré sa pohybovalo ako jedna masa. Biagini, ktorý vlastní spoločnosť Gone Whale Watching, spolupracoval aj s dokumentmi ako Ocean with David Attenborough, The Americas (Tom Hanks) či pripravovaný Blue Planet III na BBC.
Nezvyčajný výjav z oceánu
Aj keď je Biagini zvyknutý na nezvyčajné výjavy z oceánu, priznal, že tento moment bol výnimočný. „Vidieť, ako sa naraz pohne niekoľko tisíc delfínov, je dychberúce. Mali sme šťastie, že jedna časť stáda sa rútila priamo na nás,“ uviedol. „S vypnutým motorom sme počuli len burácanie, ako sa vlna delfínov preháňala po hladine. Niečo také sa len tak nevidí.“
Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!
Podľa Biaginiho sa takéto masové presuny, známe ako stampede, môžu diať z viacerých dôvodov.
„Najčastejšie buď smerujú k miestu s potravou, alebo pred niečím utekajú. Niekedy však aj bez zjavného dôvodu – možno len ako tréning. V tomto prípade však v oblasti plávali kosatky,“ vysvetlil. Bežné skupiny delfínov majú podľa odborníka 100 až 500 jedincov, no tento megapod odhadol na 2 000 až 7 000 delfínov.
Vyskytuje sa to aj v iných častiach sveta?
Delfíny sú známe svojou spoločenskosťou a častým sprievodom lodí, pričom ich výskoky z vody – tzv. porpoising – im pomáhajú získať rýchlosť. Vedci zatiaľ presne nevedia, prečo k stampedom dochádza, no hlavné teórie hovoria o spoločnom love a ochrane pred predátormi.
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Na TikToku sa na zábery okamžite spustila vlna reakcií: „Úžasné! Asi by som sa rozplakala, keby som to videla naživo!“ napísala Dee. „Nikdy som nevidel toľko delfínov naraz,“ dodal používateľ ATL Powersports King. Ďalší komentár znel: „Mám zimomriavky! Neviem si predstaviť, že by som to zažil naživo!“
Toto sa nestáva často
Niektorí šťastlivci tvrdia, že podobný jav videli aj inde vo svete. „Mala som šťastie vidieť to na Kanárskych ostrovoch. Bolo to neskutočné – o pár minút sme dokonca stretli veľrybu,“ spomína používateľka Milla. Biagini dodáva, že aj keď je na oceáne takmer každý deň, niečo takéto sa nestáva často. „Delfíniu stampede vidím možno raz či dvakrát mesačne, ale nikdy nie v takejto sile a dĺžke,“ uzavrel fotograf.