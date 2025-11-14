Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej Bystrici: Ako jeden projekt zmenil životy desiatok seniorov... TAKTO vyzerá v praxi!

ZÁHORSKÁ BYSTRICA - Pomáha, spája a mení životy už dlhých 15 rokov. Sociálna služba Senior Taxi zo Záhorskej Bystrice vznikla ešte v roku 2010, keď sa miestna samospráva rozhodla ukázať, že aj malé projekty môžu mať veľký spoločenský dopad. Dnes patrí medzi najdlhšie fungujúce iniciatívy svojho druhu na Slovensku – a všetko sa začalo jedným autom, odvahou a chuťou pomáhať.
Po bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica začal jazdiť sociálny taxík ešte v roku 2010 a stal sa tak priekopníkom v oblasti pomoci seniorom. Služba bola určená najmä pre starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím, ktorí potrebovali bezpečne a lacno cestovať na lekárske vyšetrenia, úrady či do obchodov.
Netradičné spojenie cikrvi a samosprávy
Za nápadom stál starosta Jozef Krúpa, ktorý v spolupráci s miestnou farnosťou založil neziskovú organizáciu Bystrický prameň. Tá netradične spojila sily samosprávy a cirkvi. „Spojenie mestskej časti a farnosti naozaj nie je bežné. Očakávali sme vznik silného subjektu, ktorý prinesie nové sociálne projekty,“ vysvetlil Krúpa ešte v roku 2012.
Senior Taxi fungoval prostredníctvom akciových poukážok, ktoré dôchodcovia a ZŤP občania dostali zdarma. O službu bol obrovský záujem, denne sa vozilo niekoľko klientov do nemocníc, na rehabilitácie či do obchodov. Vodička Eva Mihalovičová si na prvé roky spomína s úsmevom:
„Viezla som ľudí na vyšetrenia, nákupy aj na úrady. Zavolali mi, kam potrebujú ísť, a ja som ich odviezla aj priviezla späť.“
Tento nápad zafungoval dokonale
Taxík jazdil v pracovné dni od 8.00 do 16:00, pokrýval Záhorskú Bystricu, Marianku, Stupavu, Borinku a často aj samotnú Bratislavu. Zvýhodnené ceny umožnili seniorom zachovať si nezávislosť, pričom výnosy z bežných jázd smerovali späť do činnosti organizácie.
Financovanie zabezpečovala mestská časť, farnosť aj vlastné aktivity Bystrického prameňa. Krúpa priznal, že už vtedy rátali aj s komerčnými jazdami: „Stanovili sme pre taxík aj normálne ceny, aby sme mohli získať viac finančných prostriedkov.“ Po 15 rokoch môžeme povedať, že tento nápad zafungoval dokonale. Dnes Senior Taxi pomáha 150 seniorom mesačne, ktorí sa vďaka nemu cítia menej osamelo. Projekt sa stal symbolom toho, že aj Malé samosprávy môžu prinášať veľké zmeny.