Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!

LONDÝN - Cítiť sa ráno unavený je normálne. Ak sa však vyčerpanie stáva vaším každodenným spoločníkom, aj napriek spánku, oddychu či káve, môže to byť tichý signál, že sa v tele deje niečo vážne. Odborníci upozorňujú, že práve tento nenápadný príznak býva jedným z prvých varovaní pred vážnym ochorením, ktoré mnohí odhalia až neskoro.
Všetci máme dni, keď je ranné vstávanie namáhavé ako vysokohorská túra. Dôvodom môže byť skutočnosť, že sme išli spať neskoro, vynechali sme raňajky alebo jednoducho cítime, že nám energia zmizla ešte skôr, ako sa začal deň. Je síce jednoduché pripísať neustálu únavu uponáhľanému životnému štýlu, ale čo ak tento pocit neustúpi ani po káve či odpočinku? Čo ak hlboká vyčerpanosť pretrváva celý deň a každý deň, bez ohľadu na to, že sa ju snažíte zmierniť?
Únava patrí medzi najľahšie prehliadnuteľné príznaky
Odborníci z Johns Hopkins Medicine vysvetľujú: „Takáto únava nie je podobná pocitu po dlhom dni v práci alebo po fyzickej aktivite. Extrémne vyčerpanie, ktoré sa nezlepší ani po odpočinku, môže byť skorým príznakom onkologického ochorenia. Rakovina využíva živiny vášho tela na svoj rast a postup, takže už neposilňujú vaše telo. Takýto ‘únos živín’ vás môže prinútiť cítiť sa mimoriadne unavene.“ Únava patrí medzi najľahšie prehliadnuteľné príznaky pretože ju môže spôsobovať mnoho faktorov, od stresu cez stravu až po zlý spánok. Lenže ak sa stane „takou silnou, že ovplyvňuje kvalitu vášho života“, je čas poradiť sa s lekárom.
Včasné diagnostikovanie ochorenia môže zásadne ovplyvniť výsledok liečby
Lekárski odborníci z Johns Hopkins Medicine upozorňujú aj na ďalšie príznaky, ktoré ľudia často prehliadajú. Sú to nevysvetliteľný úbytok hmotnosti o viac ako 4–5 kilogramov, opakujúce sa horúčky (najmä v noci alebo bez zjavnej infekcie) a pretrvávajúca bolesť. Zmeny na pokožke môžu takisto naznačovať, že nie je niečo v poriadku. Ide napríklad o zožltnutie očí alebo končekov prstov (možný znak žltačky), alebo znamienka, ktoré menia tvar, veľkosť či farbu. Aj keď prítomnosť týchto príznakov automaticky neznamená, že máte rakovinu, lekári zdôrazňujú, že včasné diagnostikovanie tohto ochorenia môže zásadne ovplyvniť výsledok liečby. Dobrá rada znie: počúvajte svoje telo a neignorujte príznaky, ktoré pretrvávajú.