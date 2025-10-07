Vesmírna rarita: Záhadná kométa z medzihviezdneho priestoru mení farbu! Vedci nevedia, čo od nej čakať

CHILE - Vo vesmíre sa objavil nečakaný návštevník – kométa s označením 3I/ATLAS, ktorá podľa astronómov pochádza z medzihviezdneho priestoru. Ide len o tretí takýto známy objekt, ktorý k nám priletel spoza hraníc slnečnej sústavy, no tentoraz ide o niečo ešte záhadnejšie. Kométa totiž počas svojho letu zmenila farbu – z červenej sa postupne zafarbila na zeleno.
Vedci z Harvardu a NASA sa domnievajú, že za zmenu farby môže prudké uvoľňovanie kyanidového plynu (CN), ktoré nastalo, keď sa kométa začala približovať k Slnku. Astronóm Avi Loeb pre Unilad vysvetlil, že plyn reaguje so slnečným žiarením a spôsobuje charakteristický zelený odtieň, ktorý možno pozorovať aj pri niektorých iných kométach.
Najväčšia medzihviezdna kométa
Objekt 3I/ATLAS je pritom podľa výpočtov najväčšou medzihviezdnou kométou, aká bola doteraz zaznamenaná – má priemer približne 11 kilometrov. Na základe údajov z Hubblovho teleskopu, teleskopu Jamesa Webba a observatória SPHEREx vedci zistili, že okolo kométy sa nachádza zmes oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého a vody. Zaujímavé je aj zistenie, že plyn obsahuje stopy niklu bez prítomnosti železa, čo môže byť dôkazom neobvyklého chemického zloženia z iného planetárneho systému.
Najnovšie pozorovania z observatória Very Large Telescope v Chile potvrdili, že 3I/ATLAS sa správa úplne inak ako bežné kométy zo slnečnej sústavy. Ako sa zahrieva, jej povrch sa mení a uvoľňuje nové vrstvy prachu a kryštálikov, ktoré ovplyvňujú odraz svetla a menia jej farbu.
Kométa sa má k Slnku najviac priblížiť koncom októbra 2025, po čom opäť zmizne v hlbinách vesmíru. Vedci sa zhodujú, že ide o jedinečnú príležitosť nazrieť do zloženia objektu, ktorý vznikol mimo nášho planetárneho systému – a možno aj do tajomstiev samotného vzniku vesmíru.