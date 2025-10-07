Obrovský úspech slovenskej umelkyne: Jana Brisudová sa dostala na prestížnu nemeckú dražbu!

BRATISLAVA - Medzinárodný úspech pre slovenské umenie. Renomovaná sochárka a výtvarníčka Jana Brisudová má na konte ďalší významný míľnik – dve jej sochy boli zaradené do dražby v prestížnom nemeckom aukčnom dome Zeller.
Jana Brisudová, rodáčka z Bratislavy, patrí medzi uznávané slovenské sochárky, ktorých tvorba presahuje hranice krajiny. Vo svojich dielach spája klasické sochárske remeslo s hlbokou symbolikou, čím vytvára nadčasové bronzové plastiky s duchovným presahom.
Najnovším dôkazom jej medzinárodného uznania je zaradenie dvoch sôch do jesennej aukcie renomovaného nemeckého aukčného domu Zeller. Bronzové diela „V objatí“ (2024) a „Anjel s diablom v tele“ (2024) sú podľa opisu aukčného domu mimoriadne citlivým spojením tvaru, emócie a materiálu.
O jej diela rastie záujem
Socha „V objatí“, vytvorená z bronzu a onyxu, zobrazuje súlad dvoch tiel, ktoré sa objímajú v akte jednoty. Dielo „Anjel s diablom tele“ zase ponúka kontrast medzi svetlom a temnotou – anjelská postava s náznakom vnútorného démona v sebe nesie myšlienku, že dobro a zlo v človeku existujú súčasne.
Jana Brisudová vo svojej tvorbe dlhodobo pracuje s témami ľudskej duality, emócií a duchovnej rovnováhy. Jej bronzové plastiky sú známe detailným spracovaním a schopnosťou „zachytiť dušu“ postáv, ktoré vytvára. Umelkyňa vystavovala doma aj v zahraničí a za svoje diela získala viacero ocenení. Zaradenie jej prác do aukcie v Nemecku potvrdzuje, že slovenské sochárstvo má v Európe silné zastúpenie. Záujem o jej diela rastie nielen medzi zberateľmi, ale aj medzi galériami, ktoré oceňujú jej jedinečný rukopis.