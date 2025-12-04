Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Máziková je smršť: Adelu URAZILA do pár sekúnd! Slová, ktoré si nikto nedovolil povedať

Eva Máziková hostkou v relácii Trochu inak s Adelou. Zobraziť galériu (23)
Eva Máziková hostkou v relácii Trochu inak s Adelou. (Zdroj: STVR)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Prišla, urazila, odišla! Eva Máziková je energická dáma, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedáva, čo predviedla aj v relácii Trochu inak s Adelou. Behom pár sekúnd od príchodu dokázala Vinczeovú uraziť – a to hneď niekoľkokrát. A Adela? Tá zostala v nemom úžase.

Predmetom žartov sa stala Adelina nemčina, teda konkrétne jej akcent. „Ahoj, ahoj, wie geht’s…?“ pozdravila moderátorka svoju ctenú hostku. A presne tu, len pár sekúnd po tom, čo Máziková vstúpila na javisko sa spustila spŕška urážok. „Ty ale veľmi dobre hovoríš po nemecky, ja som to počula, ale máš strašný akcent. To je všetko,“ chrstla jej priamo do tváre. 

Adela zostala prekvapená. „Strašný?“ nechcela veriť vlastným ušiam. „Hrozný! Slovensko-nemecký akcent,“ stála si za svojím energická speváčka. Moderátorka sa snažila brániť a začala rozprávať príhodu z Rakúska, no Eva jej niekoľkokrát skočila do reči a nemčina sa stala terčom jej štipľavých poznámok. Za pár minút stihla Máziková Adelu niekoľkokrát zosmiešniť a Vinczeová nevedela, kam skôr pozerať...

Máziková je smršť: Adelu URAZILA do pár sekúnd! Slová, ktoré si nikto nedovolil povedať (Zdroj: STVR)

V piatok 5. decembra 2025 o 22.00 h sa do žltého kresla posadí nielen temperamentná speváčka Eva Máziková, ale aj odborníčka na marketing, riaditeľka neziskovej organizácie Zlatica Vargová. A do tretice sa predstavia dvaja mladí farmári, Katarína Mošovská a René Zobola, ktorí opustili mestský život a vybudovali si rodinnú farmu na samote pod Poľanou.


Viac o téme: Eva MázikováAdela VinczeováTrochu inak s AdelouSTVR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiéra Separovho koncertu. Na
Premiéra Separovho koncertu: Azre skoro VYPADLI a... Hviezdička ohuruje schudnutou postavou!
Domáci prominenti
STVR zlanárila ďalšiu tvár
STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!
Domáci prominenti
David Key
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ!
Domáci prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina o KRÍZE s Rytmusom a rodinnom BOHATSTVE: Bola by som naivná, ak...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko využije zdroje cez Nástroj na prepájanie Európy a vojenskú mobilitu
Slovensko využije zdroje cez Nástroj na prepájanie Európy a vojenskú mobilitu
Správy
Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Štáty EÚ u starších áut presadzujú technickú kontrolu každé dva roky
Správy
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Otvorenie Zariadenia pre seniorov sestier Royových v Starej Turej
Správy

Domáce správy

Parlament rokuje do noci:
Parlament rokuje do noci: Debata o zmene ÚOO pokračuje, hlasovanie sa odkladá
Domáce
Úrad konštatuje: Transformácia ÚOO
Úrad konštatuje: Transformácia ÚOO je v rozpore s Ústavou aj judikatúrou Európskeho súdneho dvora
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Nitrania opäť pomôžu hospicu: Tradičný vianočný punč v Adventnom mestečku už o pár dní
Nitrania opäť pomôžu hospicu: Tradičný vianočný punč v Adventnom mestečku už o pár dní
Nitra

Zahraničné

Wingsuit bol jeho vášňou.
Len pred pár týždňami získal zlato v súťaži: Teraz sa zabil pri testovacom lete wingsuitu
Zahraničné
Trump a prezidenti KDR
Trump a prezidenti KDR a Rwandy uzavreli mier: Boje však naďalej pokračujú
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin prvýkrát prehovoril o návrhu mieru: Z TEJTO požiadavky nikdy neustúpi! Vidí len dve možnosti
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Delegácia Izraela v Káhire: Témou rokovaní je návrat tela posledného rukojemníka
Zahraničné

Prominenti

Eva Máziková hostkou v
Máziková je smršť: Adelu URAZILA do pár sekúnd! Slová, ktoré si nikto nedovolil povedať
Domáci prominenti
Brigitte Bardot
Šokujúce slová legendárnej Brigitte Bardot (91): Viackrát sa pokúsila o samovraždu!
Zahraniční prominenti
Rytmus ešte pred SLÁVOU:
Rytmus ešte pred SLÁVOU: Jazdil na bicykli, kvôli koncertom sa v práci znížil až k TOMUTO!
Domáci prominenti
Meghan Markle s otcom
Rodina vojvodkyne Meghan sa bojí najhoršieho: Skončil v kritickom stave na JIS-ke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Jej každodenný tréning ju
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Zaujímavosti
Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk
Nezastavili ho ani Vianoce:
Nezastavili ho ani Vianoce: Zlodej ukradol VIANOČNÝ STROMČEK spred dverí! Všetko zachytila KAMERA
Zaujímavosti
Nebeská šou nad Slovenskom:
Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Dva nové hity pre vašu kuchyňu, ktoré sú kulinárskym trendom: Počuli ste už o nich?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce

Ekonomika

Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
WTA
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie
Ani skvelá strelecká produktivita nestačila: Pavol Regenda sa z NHL vracia späť na farmu
Ani skvelá strelecká produktivita nestačila: Pavol Regenda sa z NHL vracia späť na farmu
NHL

Auto-moto

Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy

Kariéra a motivácia

Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie

Technológie

December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Android

Bývanie

10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych

Pre kutilov

Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Partnerské vzťahy
Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Wingsuit bol jeho vášňou.
Zahraničné
Len pred pár týždňami získal zlato v súťaži: Teraz sa zabil pri testovacom lete wingsuitu
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Putin prvýkrát prehovoril o návrhu mieru: Z TEJTO požiadavky nikdy neustúpi! Vidí len dve možnosti
Tri deti zomreli pri
Zahraničné
Obrovská tragédia: Namiesto vianočných darčekov tri malé truhly! Matka prišla pri požiari o svoje deti
Bart De Wever
Zahraničné
Belgický premiér šokoval: Nie je žiaduce, aby Rusko na Ukrajine prehralo! Odmieta aj zabavenie majetku

Ďalšie zo Zoznamu