Máziková je smršť: Adelu URAZILA do pár sekúnd! Slová, ktoré si nikto nedovolil povedať

BRATISLAVA - Prišla, urazila, odišla! Eva Máziková je energická dáma, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedáva, čo predviedla aj v relácii Trochu inak s Adelou. Behom pár sekúnd od príchodu dokázala Vinczeovú uraziť – a to hneď niekoľkokrát. A Adela? Tá zostala v nemom úžase.
Predmetom žartov sa stala Adelina nemčina, teda konkrétne jej akcent. „Ahoj, ahoj, wie geht’s…?“ pozdravila moderátorka svoju ctenú hostku. A presne tu, len pár sekúnd po tom, čo Máziková vstúpila na javisko sa spustila spŕška urážok. „Ty ale veľmi dobre hovoríš po nemecky, ja som to počula, ale máš strašný akcent. To je všetko,“ chrstla jej priamo do tváre.
Adela zostala prekvapená. „Strašný?“ nechcela veriť vlastným ušiam. „Hrozný! Slovensko-nemecký akcent,“ stála si za svojím energická speváčka. Moderátorka sa snažila brániť a začala rozprávať príhodu z Rakúska, no Eva jej niekoľkokrát skočila do reči a nemčina sa stala terčom jej štipľavých poznámok. Za pár minút stihla Máziková Adelu niekoľkokrát zosmiešniť a Vinczeová nevedela, kam skôr pozerať...
V piatok 5. decembra 2025 o 22.00 h sa do žltého kresla posadí nielen temperamentná speváčka Eva Máziková, ale aj odborníčka na marketing, riaditeľka neziskovej organizácie Zlatica Vargová. A do tretice sa predstavia dvaja mladí farmári, Katarína Mošovská a René Zobola, ktorí opustili mestský život a vybudovali si rodinnú farmu na samote pod Poľanou.
