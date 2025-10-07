Večera sa zmenila na boj o život: Tehotná žena predviedla heroický zásah! Manžela delili od smrti len sekundy

MELBOURNE - Bežná večera sa pre pána Dana Matthews z Melbourne zmenila na dramatickú životnú skúšku, ktorá sa takmer skončila tragédiou. Počas konzumácie mozzarelly sa mu kúsok zasekol hlboko v krku a Dan prestal hovoriť, kašľal a zápasil s blokovaným jedlom. Celý incident pritom zaznamenala bezpečnostná kamera v ich dome.
Jeho manželka, tehotná Samantha Matthewsová, okamžite zareagovala a neváhala, informuje na svojom webe portál Nine.com. Napriek pokročilému štádiu tehotenstva použila manéver Heimlicha a zachránila mu život. Záznam ukazuje, ako sa Samanthina rýchla a rozhodná reakcia ukázala ako kľúčová – Dan sa po zásahu dokázal nadýchnuť a kúsok syra bol uvoľnený.
Išlo doslova o sekundy
„Bola to doslova bitka s mozzarellou,“ priznal Dan a dodal, že časť syra sa zasekla hlboko v krku a časť zostala v ústach. Samantha, ktorá je už v pokročilom štádiu tehotenstva, popísala, ako sa musela nakloniť pod jeho rameno a vykonať manéver presne tak, ako sa naučila. „Vedela som, že nesmiem váhať,“ uviedla.
Pár má už dve deti a očakáva tretie, a hoci na situáciu dnes spomínajú so smiechom, v momente udalosti išlo o otázku života a smrti. Incident pripomína, že aj bežné chvíle, ako je večera, môžu nečakane ohroziť život a že rýchla, správna reakcia môže zachrániť život.
Samantha a Dan teraz svoje skúsenosti zdieľajú aj na sociálnych sieťach, aby poukázali na dôležitosť znalosti základných život zachraňujúcich techník a vyzvali ostatných, aby vedeli, ako reagovať v krízových situáciách. „Nikdy neviete, kedy sa vám takéto znalosti zídu,“ dodali.