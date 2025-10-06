Už dnes večer sa Mesiac priblíži k Zemi a vytvorí úchvatnú nočnú show: Superspln, aký ste ešte nevideli! Nezmeškajte ho

BRATISLAVA - Už dnes večer sa nad nami odohrá unikátna vesmírna šou. Obloha sa rozžiari tak, ako ste ju ešte nevideli, a milovníci astronómie budú nadšení z výnimočného javu, ktorý sa opakuje len raz za čas.
Dnes večer si milovníci astronómie môžu vychutnať prvý superspln v roku 2025. Tento jav nastáva, keď je Mesiac nielen v splne, ale aj v bode svojej eliptickej dráhy, nazývanom perigeum, teda najbližšie k Zemi. Vďaka tomu sa Mesiac javí až o 7 % väčší a jeho svietivosť môže stúpnuť o približne 14 % oproti bežnému splnu.
Oranžový Mesiac
Októbrový spln nesie názov „Mesiac žatvy“, ktorý pochádza od pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky a do širšieho povedomia sa dostal prostredníctvom Farmárskeho almanachu. Tradične pomáhal farmárom pri posledných žatvách pred zimou, informuje na svojom webe BBC.
Zvláštnosťou tohto splnu je aj jeho farebné podanie – pri východe môže nad horizontom pôsobiť oranžovo, čo je dôsledok rozptylu modrého svetla atmosférou Zeme a prepúšťania dlhších červených vĺn. Najpôsobivejšie bude pozorovanie hneď po východe alebo tesne pred západom Slnka, kedy efekt „mesačnej ilúzie“ spôsobuje, že Mesiac vyzerá obrovský.
Superspln je iba prvým z troch
Fanúšikovia hviezd majú tento týždeň jedinečnú šancu pozorovať aj Mesiac v blízkosti planéty Saturn. Už od 1. októbra sa Mesiac postupne približuje k Saturnu a počas nasledujúcich večerov sa oba objekty budú nachádzať blízko seba na oblohe, čo sľubuje jednoduchý a efektívny zážitok aj pre začiatočníkov.
Tento superspln je iba prvým z troch, ktoré nás čakajú do konca roka 2025 – ďalšie prídu 5. novembra a 4. decembra. November bude pritom najväčším a najjasnejším supersplnom od roku 2019, no už dnešný Mesiac žatvy sľubuje nezabudnuteľný pohľad na nočnú oblohu.