Tajomné tunely v Južnej Amerike: Vedci objavili podzemné chodby! Zhodli sa, TOTO nemohli postaviť ľudia

RIO GRANDE DO SUL – Oblasť Rio Grande do Sul v južnej Brazílii ukrýva stovky dlhých podzemných tunelov, ktoré boli vytvorené nie ľudskou rukou, ale prastarými tvormi – obrovskými zemnými leňochodmi, tvrdia odborníci.
Tunely majú výšku približne 1,8 metra a mnohé z nich dosahujú dĺžku viac než 600 metrov. Počet takýchto tzv. paleobúrz už prekročil 1 500. Podľa geológa Heinricha Franka ide o štruktúry, ktoré nemôžu vzniknúť bežnými geologickými procesmi: majú kruhový alebo eliptický prierez, vetvia sa, stúpajú a klesajú, pričom steny sú občas poškriabané pazúrmi.
Išlo o vyhynuté zviera?
Vedecká štúdia z roku 2018 publikovaná v Science Advances naznačuje, že tieto tunely budú pravdepodobne výsledkom aktivít vyhynutých zemných leňochodov rodu Megatherium alebo príbuzných gener. Tieto zvieratá – podobné veľkosťou slonom a vybavené mohutnými pazúrmi – žili počas pleistocénu pred približne 8-tisíc rokmi.
Vedci tiež identifikovali stopy ľudských chodidiel vedľa stôp zemných leňochodov v sedimentoch starých močiarov a jazier, čo naznačuje, že ľudia sa s týmito tvormi aspoň občas stretávali – pravdepodobne ich lovili, alebo sa snažili sledovať ich pohyby.