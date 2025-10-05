Žiaci si z hodiny odniesli HOROROVÝ zážitok: Živé mačiatko ako obed pre hada! VIDEO vyvolalo pobúrenie

TEXAS - Chvíľky učenia sa premenili na šokujúci zážitok. Študenti v texaskom Alvorde sa nestačili diviť, keď ich učiteľka v triede prírodovedy nakŕmila hada živým mačiatkom. Incident spôsobil pobúrenie rodičov a vyvolal ostrú reakciu organizácie PETA.
Učiteľka prírodovedy v texaskom Alvorde, asi hodinu severne od Fort Worthu, sa ocitla v centre kontroverzie po tom, čo nakŕmila hada živým mačiatkom počas vyučovania. Podľa sťažnosti žiakov a ich rodičov pritom išlo o jedno zo štyroch chorých mačiatok, ktoré sa narodili jej mačke.
Ako informuje britský denník Daily Mail, niektorí študenti boli tak traumatizovaní, že si tri zostávajúce mačiatka chceli vziať domov, no neskôr všetky uhynuli. Učiteľka údajne žiakov dokonca dráždila slovami: „Nemôžete zachrániť všetky.“ Organizácia PETA vyzvala školu, aby zakázala používanie živých zvierat na hodinách a začala vyšetrovanie. „Ak sú tieto informácie pravdivé, ide o pedagóga, ktorý by mal učiť empatiu, no namiesto toho vystavuje študentov a zvieratá krutosti,“ uviedla viceprezidentka PETA Rachelle Owen.
Rodičia žiakov vyjadrili pobúrenie
Alvord Superintendent Randy Brown potvrdil, že učiteľka nakŕmila „choré“ mačiatko hada mimo prítomnosti žiakov a po incidente sa ospravedlnila a dobrovoľne odstránila všetky hady z triedy. Kriminálne obvinenia neboli vznesené. Rodičia žiakov vyjadrili pobúrenie a trauma študentov zostala výrazná. Škola teraz rieši, ako zabrániť podobným incidentom v budúcnosti.