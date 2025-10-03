Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami

PERU - Dva humanoidné objekty, ktoré boli svetovej verejnosti predstavené ako „mimozemské múmie“, znovu vzbudili rozruch po tom, čo americký právnik a traja nezávislí forenzní lekári uviedli, že ich odtlačky prstov „nevyzerajú ako ľudské“.

Telá, označené ako „Nazca mumie“, boli odhalené počas kongresovej verejnej prezentácie v Mexiku v septembri 2023, kde ufológ Jaime Maussan tvrdil, že ide o 1 000 rokov staré bytosti z inej planéty. Pri najnovšom skúmaní sa zistilo, že odtlačky majú „perfektne priame čiary“ bez typických slučiek alebo špirálovitých vzorov, ktoré sú bežné pri ľudských prstoch. „Nevideli sme žiadne slučky ani víry na prstoch ani na prstoch na nohách,” uviedol McDowell pre britský magazín Daily Mail.

Kritici však upozorňujú

Napriek týmto pozoruhodným zisteniam McDowell zdôraznil, že je „extrémne predčasné“ robiť závery o pôvode tiel. Uviedol, že nekonvenčný vzhľad odtlačkov by mohol byť dôsledkom spôsobu, akým bolo telo zachované. Tento výskum nasleduje po predchádzajúcich tvrdeniach, že múmie boli pochované v kremičitých sedimentoch, ktoré zabránili rastu baktérií alebo húb, čím sa veľmi dobre zachovali.

Kritici upozorňujú, že tieto bytosti môžu byť umelým zložením – pozostávajúcim z ľudských a zvieracích kostí, lepidla alebo iných materiálov. Výskumníci v Peru už skôr označili múmie za „bábky“ zložené z viacerých materiálov. Výskum tak stále ostáva kontroverzný. Komunita UFO nadšencov oslavuje tieto zistenia ako dôkaz mimozemského života, zatiaľ čo skeptici upozorňujú, že morfológia lebiek (napríklad natvarované hlavy) môže súvisieť s praxou modelovania lebky v predkolumbovskej kultúre.  

