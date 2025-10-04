Nehoda pri sebauspokojovaní: 54-ročný muž skončil na operačnom stole! NEUVERITEĽNÉ, čo si strčil do zadku

BRAZÍLIA - Chvíle rozkoše sa zmenili na horor! Päťdesiatštyriročný Brazílčan skončil na operačnom stole po šokujúcej sexuálnej nehode – náradie na cvičenie skončilo tam, kde rozhodne nemalo!
Muž (54) z Brazílie sa dostal do nemocnice po nešťastnom pokuse o sebauspokojenie, pri ktorom použil náradie na cvičenie. Ako informuje na svojom webe New York Post, po dvoch dňoch bolesti, kŕčov a tráviacich ťažkostí lekári zistili, že sa mu v konečníku uviazol 2 kilový kovový činkový kotúč.
Chrirug musel do konečníka zasunúť ruku až po predlaktie
Po vyšetrení röntgenom bolo jasné, že predmet je uviaznutý na spojení hrubého čreva a konečníka a predstavuje riziko perforácie alebo iného vážneho poranenia. Najprv sa lekári pokúsili predmet odstrániť pinzetou, čo sa nepodarilo, a nakoniec musel chirurg zasiahnuť manuálne – do konečníka zasunul ruku až po predlaktie, aby činku bezpečne vytiahol.
Pacient bol po troch dňoch prepustený domov bez ďalších komplikácií. Podľa odborného článku, ktorý prípad popisuje, sú podobné úrazy, spojené s uviaznutými predmetmi v konečníku, zriedkavé, no zaznamenáva sa nárast prípadov u mužov vo veku 20–40 rokov.