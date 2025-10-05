Skrytý poklad v stodole: FOTO TO, čo tam našli, vás prekvapí! Desiatky rokov zaprášený, teraz šokuje zberateľov

NEW YORK - Desiatky rokov sa skrýval pred zrakmi verejnosti a teraz je opäť na svetle. Len málokto by čakal, čo sa skrýva vo vnútri stodoly… Aston Martin DB2 Vantage z roku 1953 čaká na nového majiteľa.
V stodole sa objavil Aston Martin DB2 Vantage z roku 1953, ktorý bol celé desaťročia ukrytý a teraz je dostupný ako jedinečný projekt na obnovu. Automobil sa predáva za 49 500 libier a chýbajú mu motor, prevodovka, predná náprava aj predné kolesá – ide teda o poriadnu výzvu pre budúceho majiteľa.
Jedna výnimočná vlastnosť
DB2 však má jednu výnimočnú vlastnosť – išlo o fabricky vyrobený model s ľavostranným riadením, čo je pri tomto aute extrémne zriedkavé. Celkovo bolo vyrobených len 411 kusov, čo z neho robí veľmi vyhľadávaný zberateľský kúsok, informuje portál What´s The Jam. V čase svojej slávy dosahoval DB2 maximálnu rýchlosť až 193 km/h, poháňaný 2,6-litrovým šesťvalcom Lagonda VB6E, no na návrat do pôvodnej slávy bude potrebné doplniť nový motor.
Pôvodne mal Aston Martin bielu karosériu a interiér v odtieni tan, a dnes ho ponúka Gullwing Motor Cars v New Yorku. Podľa zástupcu predajcu ide o unikátny nález v originálnej fabricky zriedkavej konfigurácii. „Nie každý deň máte šancu vlastniť fabricky vyrobený DB2 Vantage s ľavostranným riadením,“ uviedol hovorca Gullwing Motor Cars. „Tento klenot bol celé desaťročia uložený mimo očí verejnosti. Teraz je tu vaša šanca vlastniť automobilový sen.“