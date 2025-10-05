Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet

Oddych na luxusnej výletnej lodi sa premenil na desivý zážitok. Cestujúca uviazla v priehľadnom tobogane vo výške viac ako 50 metrov nad oceánom. Video zo scény, ktoré zaplavilo internet, vyvolalo u divákov paniku a spustilo vlnu komentárov o „najhoršej nočnej more na dovolenke“.
Na výletnej lodi, ktorá brázdila Aljašské pobrežie počas hurikánu Erin, zažila jedna cestujúca skutočný horor. Počas jazdy na tobogane Ocean Loops, ktorý sa tiahne až 159 stôp (približne 48 metrov) nad oceánom a vyčnieva cez bok lode, uviazla v priehľadnej časti šmykľavky.
Na zverejnenom videu je vidieť, ako sa žena bezmocne snaží pohnúť dopredu, zatiaľ čo diváci v pozadí vydesene komentujú situáciu: „Bože môj, ona je naozaj zaseknutá!“ Tobogan Ocean Loops je adrenalínová atrakcia, kde sa odvážlivci spúšťajú cez padacie dvierka do dvojitej slučky. Hoci ide o obľúbenú atrakciu, nejde o prvý podobný incident – aj v minulosti sa stalo, že jazdci uviazli alebo ich to vrátilo späť.
Podobné incidenty sa dejú často
Ako informuje na svojom webe britský Daily Mail, video vyvolalo vlnu reakcií na sociálnych sieťach, kde sa k nemu vyjadrilo už takmer 10-tisíc ľudí. „Len pri pohľade na to dostávam úzkosť,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Toto je moja najhoršia nočná mora!“
Podobné problémy sa však netýkajú len Norwegian Cruise Line. Nedávno došlo k nehode aj na lodi Royal Caribbean, keď sa zlomil akrylový panel na tobogane a voda sa začala valiť von. Jeden z cestujúcich utrpel zranenia, no našťastie nedošlo k tragédii.