Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je

KOSTELANY NAD MORAVOU - Pred jedným rodinným domom sa denne zhromažďujú desiatky ľudí, aby videli niečo naozaj výnimočné. Mnohí sa zastavia, fotia a nechápu, čo vlastne pred nimi stojí – tento jav poteší aj milovníkov prírody a zvedavcov zároveň.
Neuveriteľný príbeh rastliny sa začal v roku 1974, keď si 51-ročný Jiří Janča priniesol malý kvetináč s agáve zo svojho domova po svadbe. Dnes je rastlina vysoká takmer dva metre, široká tri metre a váži približne 180 kilogramov. Tento rok v júni sa začal z rastliny zdvíhať stvol, ktorý dnes meria viac než päť metrov. Pred týždňom sa agáve konečne rozkvitlo. „Každý deň sa tu zastaví množstvo ľudí. Fotia sa s rastlinou, pýtajú sa na jej príbeh a sú nadšení. Ponúkam im, že ich odfotím, a sú z toho úplne nadšení,“ hovorí Janča.
Lákadlom bude ešte niekoľko týždňov
Kvet agáve rozkvita postupne a mal by byť lákadlom ešte niekoľko týždňov. Podľa odborníkov, ktorých Janča konzultoval, môže k prvému kvitnutiu rastlina dospieť až po 35 až 70 rokoch. Pre Jiřího však bola radosť z rozkvitnutia väčšia než samotný koniec životného cyklu rastliny – po jednom kvete agáve odumrie. „Som rád, že som to zažil a videl. Po odumretí rastliny mi to už nevadí,“ dodáva Janča. Ani záujem o semienka nebol veľký. „Ľudia vtipkovali, že by sa toho nedožili alebo nemajú na také rastliny priestor,“ vysvetľuje.
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami
Pestovanie agáve nie je podľa neho náročné, no ako rastlina rástla, bolo potrebné ju presádzať do väčších nádob a sudov. S jej presunom pomáhajú špeciálne kolieska, pričom väčšie exempláre videl napríklad aj v zoologickej záhrade vo Zlíne. Jiří Janča ďalšie výzvy v pestovaní agáve neplánuje a nepovažuje sa za odborníka, hoci má k prírode blízko – jeho otec bol totiž záhradník. Radosť mu robí aj starostlivosť o záhradu, rybárčenie, futbal a čas strávený s vnukmi.