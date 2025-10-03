Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Snívala o súrodencovi pre syna: Neznámy muž z Facebooku jej daroval spermie! To, čo nasledovalo, ju vystrašilo

LEICESTER - Laura Coldman si myslela, že si splní svoj sen o druhom dieťati jednoducho – našla darcu spermií cez Facebook. Netrvalo dlho a radostný plán sa zmenil na nočnú moru. Teraz varuje ostatné ženy: to, čo sa zdá ako ľahký spôsob, môže skrývať obrovské riziká!

Keď sa 33-ročná Laura Coldman z Leicestru ocitla sama po rozchode, túžila dať svojmu synovi druhé dieťa. Rozhodla sa preto ísť cestou, ktorú dnes volia čoraz viac žien – stať sa slobodnou matkou a hľadať darcu spermií cez internet. V júni 2020 vstúpila do súkromnej facebookovej skupiny, kde muži ponúkajú spermie zadarmo, a po niekoľkých „dávkach“ sa jej sen stal skutočnosťou. V apríli 2022 porodila zdravého syna, Caluma Anthonyho Ryana.

Jej syn má vývojové oneskorenia

Lenže radosť sa čoskoro zmenila na obavy, píše na svojom webe britský denník Daily Mail. Laura si všimla, že jej syn má vývojové oneskorenia a prejavuje znaky neurodivergencie. Ďalšie deti od toho istého darcu mali podobné vlastnosti. „Neľutujem, že mám Caluma, ale nikdy by som neodporúčala brať spermie z Facebooku,“ priznáva Laura.

Inseminácia prebiehala priamo v dome darcu

Celý proces bol síce rýchly, no veľmi rizikový – inseminácia prebiehala priamo v dome darcu v Sheffielde, v improvizovanej miestnosti, kde si musela vziať spermie sama. „Bola som zúfalá, chcela som byť mamičkou. Ale teraz viem, že som riskovala,“ hovorí. Laura dnes varuje ostatné ženy, že takéto neformálne darovanie spermií je mimo zákonného rámca a môže skrývať zdravotné alebo právne riziká. „Nikdy neviete, čo o darcovi neviete. Môže mať vážne zdravotné problémy, alebo iné problémy, o ktorých by ste nevedeli.“

Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli Prečítajte si tiež

Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli

Okrem starostí o Caluma čelí Laura aj praktickým výzvam – syn nepozná nebezpečenstvo, preto musela upraviť celý byt, odstrániť nábytok, zabezpečiť okná a dvere a kúpiť špeciálne bezpečné postieľky. „Každú noc ho musím sledovať, lebo môže ublížiť sám sebe. A stále je len trojročný.“ Laura zdieľa svoj príbeh aj preto, aby získala finančnú podporu na bezpečné vybavenie pre Caluma – a aby varovala ostatné ženy pred ľahkovážnym rozhodnutím: sny o rodine môžu byť sladké, ale následky môžu byť tvrdé a nečakané.

