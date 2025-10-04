Explózia, ktorá zmení fyziku? Vedci varujú: Čierna diera môže vybuchnúť! Stane sa tak už do TOHTO roku

MASSACHUSETTS - Vedci z Massachusetts odhalili šokujúcu predpoveď! Do niekoľkých rokov by sa vo vesmíre mohla udiať explózia, ktorá navždy zmení naše chápanie reality. Nebude ohrozovať Zem, no jej dôsledky by mohli prepisovať pravidlá fyziky a odhaliť tajomstvá, ktoré dodnes unikajú vedcom. Pripravte sa na objav, ktorý môže zmeniť všetko, čo ste si mysleli, že o vesmíre viete…
Podľa novej štúdie je až 90-percentná šanca, že do roku 2035 dôjde aspoň k jednej explózii čiernej diery. Ak sa tak stane, mali by to zachytiť teleskopy umiestnené vo vesmíre a aj na Zemi. Dôležité je však to, že tento jav nepredstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov našej planéty. „Netvrdíme, že sa to určite stane v tomto desaťročí,“ povedal hlavný autor štúdie Michael Baker z Univerzity Massachusetts Amherst. „Ale existuje až 90-percentná pravdepodobnosť, že k tomu dôjde.“
Intenzívne zdroje gravitácie
Čierne diery pôsobia ako intenzívne zdroje gravitácie, ktoré nasávajú okolitý prach, plyn, planéty a dokonca aj iné čierne diery. Často sa opisujú ako deštruktívne monštrá, pretože ničia hviezdy, pohlcujú všetko, čo sa k nim priblíži a dokonca uväzňujú svetlo. Ich existenciou sledujú vedci od 18. storočia a v súčasnosti máme poznatky o ich životnom cykle. Zásadný zlom priniesol profesor Stephen Hawking, ktorý vyslovil teóriu, že čierne diery pomaly vyžarujú častice (známe ako Hawkingovo žiarenie) v prípade, ak sa dostatočne zahrejú.
Keď unikajú, vyžarujú energiu, postupne sa stávajú ľahšie a horúcejšie. Týmto sa celý proces zrýchľuje až nastanú explózie. Čím je čierna diera ľahšia, tým je horúcejšia a tým viac častíc vyžaruje. Preto by malo každé zistiteľné Hawkingovo žiarenie pochádzať z tzv. primordiálnych čiernych dier (PBHs). Fyzici sa dlho domnievali, že PBHs na konci svojho života vybuchujú a dochádza k tomu najviac raz za 100-tisíc rokov. Nové výpočty však naznačujú, že tieto explózie sú omnoho častejšie. Ak PBH vybuchne, či už do roku 2035 alebo skôr, nebude možné uvidieť to voľným okom, ale iba teleskopmi.
Odkiaľ pochádza všetko, čo existuje?
„Keďže už dnes máme technológiu na pozorovanie týchto explózií, mali by sme byť pripravení,“ zdôraznil profesor Baker. Podľa vedcov by výbuch uvoľnil všetky známe druhy elementárnych častíc a možno aj tie, ktorých existenciu sme ešte nedokázali. To by mohlo konečne priniesť odpoveď na jednu z najväčších otázok ľudstva: odkiaľ pochádza všetko, čo existuje?
Čierne diery, ktoré poznáme dnes, vznikajú tak, že veľká hviezda spotrebuje svoje palivo, zrúti sa do seba pri obrovskej supernove a zanechá po sebe oblasť s takou silnou gravitáciou, ktorej nič neunikne. Tieto útvary sú nesmierne ťažké a stabilné a nikto neočakával, že by mohli vybuchnúť. Lenže už v 70. rokoch minulého storočia Stephen Hawking vysvetlil, že existovať môže iný druh čiernych dier, takzvané primordiálne čierne diery (PBHs). Podľa jeho teórie nevznikli z kolapsu hviezdy, ale z horúcich a chaotických podmienok vo vesmíre krátko po Veľkom tresku približne pred 13,8 miliardami rokov. Zrejme sú omnoho menšie a ľahšie ako supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v centrách galaxií vrátane našej Mliečnej cesty.
Dejiny vesmíru sa prepíšu
Hoci by teoreticky mali byť pozorovateľné, doteraz nikto ich explóziu nezachytil. To by sa však podľa odborníkov mohlo čoskoro zmeniť. Nová štúdia, publikovaná v časopise Physical Review Letters, po prvý raz opísala vierohodný scenár, v ktorom by súčasné experimenty mohli pozorovať výbuch PBH. Takýto objav by podľa nich revolucionalizoval fyziku a prepísal dejiny vesmíru. „Explodujúce PBHs by mohli poskytnúť prelomové poznatky o našom vesmíre,“ uzatvárajú vedci. „Priniesli by dôkaz o ich existencii, potvrdili Hawkingovo žiarenie a poskytli definitívne informácie o základných časticiach v prírode. Mali by sme byť pripravení využiť potenciál prípadnej blízkej explózie PBH v najbližšej budúcnosti.“