Výchova alebo týranie? Deväťročné dvojčatá platia mame nájom aj účty za plyn! TOTO je trest za nezaplatenie

ATLANTA – Nezvyčajný výchovný prístup zvolila 38-ročná LaToya Whitfieldová z americkej Atlanty. Svoje deväťročné dvojčatá Grace a Autumn učí základom finančnej gramotnosti tak, že od nich vyžaduje platenie nájmu a účtov. Ak nezaplatia, čaká ich symbolický "vyhadzov" do prístavby domu.
LaToya sa rozhodla pre netradičný krok po tom, čo jej dcéry dvakrát v priebehu týždňa žiadali drahé večere. Namiesto vysvetľovania im pripravila vlastný systém domácich financií s použitím hracích peňazí a fiktívnych zmlúv. Ako informujú na webe magazínu New York Post, dvojčatá si tak musia každý týždeň z výplaty odložiť 80 dolárov na nájom, 10 dolárov na elektrinu a po 5 dolárov za WiFi a plyn. Okrem toho môžu čeliť pokutám – napríklad za neporiadok v izbe – no zároveň majú šancu získať bonusy za dobré známky alebo pomoc v domácnosti.
Dvojičky dostali aj nájomnú zmluvu
Ak dievčatá neodvedú požadované sumy, matka im oznámi, že skončia na ulici. V praxi to znamená, že by museli dočasne prespať v prístavbe domu, ktorú LaToya premenovala “ulica”. Aby celý proces pôsobil realisticky, pripravila aj fiktívnu nájomnú zmluvu v grafickom programe Canva. Podľa Whitfieldovej sa dcéry postupne učia narábať s peniazmi, ale aj niesť dôsledky za svoje rozhodnutia. „Chcem, aby vedeli, že peniaze neprichádzajú samy od seba a že každé rozhodnutie niečo stojí,” vysvetlila pre americké médiá.
Dvojčatá už zvládajú samostatne variť jednoduché jedlá, upratovať kúpeľňu či sledovať svoje školské výsledky. Mama verí, že tieto skúsenosti im v budúcnosti pomôžu lepšie hospodáriť a byť finančne sebestačné. Metóda LaToyi Whitfieldovej vyvolala v USA diskusiu.
Kým jedni oceňujú praktickú výchovu k zodpovednosti, iní upozorňujú, že pre deväťročné deti môže byť takýto systém príliš prísny a potenciálne stresujúci. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom je rovnováha – deti môžu získavať základné návyky v hospodárení s peniazmi, no rodičia by mali dbať na to, aby nezaťažili ich psychiku.