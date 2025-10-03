Dekorácia alebo prehrešok? Gorila pred domom vyvolala rozruch: Rozdelila susedov aj radnicu! Majiteľka v problémoch

WAKEFIELD - Neuveriteľný spor v anglickom meste Wakefield! Žena si na dom zavesila sochu gorily, ktorú volá Caesar, a teraz jej hrozí, že ju bude musieť odstrániť kvôli sťažnosti úradu. Miestni ju milujú, susedia sú rozdelení a úrad tvrdí, že dekorácia „nezapadá do okolia“. Je to nevinná záhradka alebo prestrelka s pravidlami?
Adele Teale, 58-ročná obyvateľka Wakefieldu, je pripravená bojovať. Dôvod? Jej 4-kilogramová gorila menom Caesar, ktorá stojí pred jej domom, sa dostala do sporu s miestnym úradom. Gorilu, ktorú si Adele kúpila v roku 2005 a po rokoch ju znovu získala, umiestnila na drevený podstavec medzi hornými oknami svojho domu. Ako informuje britský denník Daily Mail, obľúbili si ju nielen susedia, ale aj okoloidúci. „Ľudia sa zastavujú, fotia sa s ňou a deti ju milujú. Pre mňa je to len záhradná dekorácia,“ tvrdí Adele.
Úrad však tvrdí, že socha nie je „malou dekoráciou“ a „nezapadá do charakteru okolia“. Vyžaduje preto, aby bola odstránená, a upozornil, že bolo porušené plánovacie nariadenie. Adele na rozhodnutie úradu reagovala apelom a odmieta, že by socha akýmkoľvek spôsobom škodila okoliu.
Caesar jej robí radosť
Žena tvrdí, že Caesar jej robí radosť a nemá negatívny vplyv: „Všetci ho milujú – dokonca aj smetiari kričia 'Zachráňte Caesara'“. Radnica reaguje, že pravidlá platia pre všetkých a socha vyžaduje povolenie, ale výsledok odvolania zatiaľ nerozhodli. Príbeh Caesara sa rýchlo stal virálnym, spochybňuje pravidlá pre dekorácie a rozprúdil debatu medzi tým, čo je súčasťou osobnej slobody a čo patrí do regulácie verejného priestoru.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%