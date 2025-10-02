Historický nález v Galilei: Archeológovia objavili tajnú skrýšu medených mincí! Prežili 1 600 rokov ukryté pred Rimanmi

GALILEA – Archeológovia objavili 1 600 rokov starú skrýšu medených mincí v komplexnom tunelovom systéme pod osadou Hukok v Galilei. Niekoľko z týchto skrýš sprevádzali dejiny – mince sa totiž ukrývali počas Gallovho povstania (351-352 n. l.), čo je posledné známe židovské povstanie proti rímskej nadvláde, uvádza Izraelský úrad pre starožitnosti (Israel Antiquities Authority, IAA).
V objekte s tunelmi a podzemnými priestormi, ktoré obyvateľom slúžili ako úkryt počas povstaní proti Rimanom (Great Revolt i Bar-Kochba vsadené do 1. a 2. stor.), našli vedci 22 medených mincí zaschnutých do škáry v malej jame na konci úzkeho útočiska. Minca nesú podobizne cisárov Constantius II. (vládol 337-361) a Constans I. (vládol 337-350), čo pomohlo presne datovať ukrytie pokladu do období Gallovho povstania, informujú na stránke Live Science.
Tunely neboli len historickými úkrytmi
Archeológovia uviedli, že tunely – nazývané Hukok hiding complex – neboli len historickými úkrytmi, ale boli znovu využité aj počas neskorších kríz. „Ľudia, ktorí poklad ukryli, plánovali miesto starostlivo, dúfali, že sa po prekonaní nebezpečenstva vrátia,“ povedali Uri Berger a Yinon Shivtiel z IAA. Mince sa našli na mieste, kde bola jama úmyselne vyhĺbená – na konci kľukatého tunela.
Objav poskytuje nový pohľad na menej známu kapitolu židovského boja proti Rimanom. Gallovo povstanie bolo doteraz iba málo zdokumentované, a táto skrýša mincí je mimoriadnym dôkazom, že obyvatelia oblasti reagovali opakovane na hrozby zo strany rímskej moci.