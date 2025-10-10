Vodiči, spozornite! Bratislavský tunel Sitina počas víkendových nocí uzavrú

Tunel Sitina (Zdroj: nds)
BRATISLAVA - Bratislavský tunel Sitina bude v noci z piatka na sobotu (11. 10.) a tiež zo soboty na nedeľu (12. 10.) uzavretý. Dôvodom je pravidelný servis. Doprava bude počas uzávery vedená cez mestské komunikácie. Uzávera potrvá vždy od večera 22.00 h do rána nasledovného dňa. Informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v pravidelnom servise diaľničných tunelov. Tentoraz prebehne v bratislavskom tuneli Sitina. Servis sa uskutoční počas víkendových nocí, aby sa čo najmenej obmedzovala frekventovaná diaľničná doprava v hlavnom meste,“ spresnila NDS.