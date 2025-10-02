Neuveriteľná situácia v Argentíne: Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe! Rodina prežila ŠOK storočia

BUENOS AIRES - Pohreb vo Villa Carmele sa zmenil na scénu plnú kriku a zmätku. Rodina trúchliaca za 22-ročným synom nemohla uveriť vlastným očiam, keď sa „mŕtvy“ objavil medzi nimi a zvolal, že žije.
V provincii Tucumán došlo k zámene, ktorá sa zapísala medzi najbizarnejšie prípady posledných rokov. Na prípad upozornil španielsky portál Todos Notícias. Po vážnej dopravnej nehode našli úrady zdevastované telo mladého muža. Identifikácia bola problematická, no jedna z matiek trvala na tom, že ide o jej 22-ročného syna – vraj ho spoznala podľa oblečenia a niekoľkých znakov na tele.
Mladík sa celý čas zabával na hudobnom festivale
Rodina sa zmierila s tragickou správou a začala pripravovať pohreb. Smútočný obrad však prerušil šokujúci moment – do siene vošiel samotný mladík, ktorého oplakávali, a vykríkol: „Žijem!“ Príbuzní najskôr neverili vlastným očiam a v sále zavládol chaos. Ukázalo sa, že mladík sa celé dni zabával na hudobnom festivale v meste Alderetes a o nehode ani netušil. Skutočnou obeťou bol 28-ročný Maximiliano Enrique Acosta, ktorého telo úrady omylom vydali inej rodine.
Po šokujúcom zvrate polícia a prokuratúra začali preverovať, kto zodpovedá za chybu pri identifikácii a prečo neboli vykonané presné testy, napríklad DNA. Prípad sa okamžite rozšíril na sociálnych sieťach, kde vyvolal množstvo reakcií. Jedni ho označujú za „zázrak“, iní zas za alarmujúci dôkaz, že úrady zanedbali základné postupy. Rodina mladíka, ktorý sa objavil živý, dnes hovorí o neopísateľnej úľave, no zároveň aj o nočnej more, ktorú prežila.