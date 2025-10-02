Šokujúce VIDEO z materskej školy: Učiteľka priviazala batoľa k stoličke, rodičia neverili vlastným očiam!

VIRGÍNIA - V súkromnej materskej škole VINCI School Alexandria North prepustili učiteľku po tom, čo ju bezpečnostná kamera zachytila, ako priväzuje 21-mesačné dieťa k stoličke pomocou deky. Incident vyvolal vyšetrovanie zo strany úradu sociálnych služieb, ktorý konštatoval porušenie pravidiel starostlivosti.
Podľa správy, ktorú získal portál AXLNOW, bolo dieťa priviazané približne 22 minút počas obednej prestávky. Asistentka učiteľky sa obhajovala tým, že deku nezaviazala pevne a že k tomuto kroku pristúpila, pretože dieťa hádzalo jedlo na zem a opakovane odchádzalo od stola. Iný spôsob, ako batoľa udržať pri stole, však podľa správy neskúsila.
Riaditeľka školy Dr. Dan Yangová pre televíziu WUSA9 uviedla, že dieťa neutrpelo žiadnu ujmu, no zároveň priznala, že išlo o vážne porušenie pravidiel. „V starostlivosti o deti existuje množstvo situácií, ktoré nie sú čiernobiele. Sme však pevne presvedčení, že pravidlá a nariadenia treba dodržiavať bez ohľadu na osobné sympatie,“ vyhlásila.
Priväzovanie k stoličkám a kočíkom
Podľa úradu sociálnych služieb má škôlka prísnu politiku, ktorá zakazuje akékoľvek fyzické obmedzovanie detí – vrátane priväzovania k stoličkám, autosedačkám či kočíkom, ako formu disciplíny alebo náhradu dohľadu. Výnimkou je len situácia, keď by dieťa mohlo ohroziť seba alebo iných.
Regionálna riaditeľka Kristina Milamová uviedla, že prepustená učiteľka pracovala v zariadení viac ako štyri roky a bola obľúbená medzi rodinami. „Vážime si jej doterajšie príspevky, no každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy. Bezpečné prostredie nemôže byť predmetom kompromisu,“ zdôraznila. Incident nahlásili aj úrady na ochranu detí, no miestna polícia konštatovala, že nedošlo k trestnému činu.