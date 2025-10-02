Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Žena dvakrát prežila smrť: Tvrdí, že po smrti stretla Boha aj Ježiša, dokonca sa s ním pohádala!

OHIO - Američanka Pegi Robinsonová z Ohia opisuje, že v živote dvakrát prešla klinickou smrťou – a zakaždým zažila niečo, čo si nedokáže vysvetliť. Prvýkrát sa ocitla na hrane života ako päťročná, keď sa takmer utopila v miestnom jazierku. Druhý raz mala 25 rokov a bola tehotná s dvojčatami, keď jej komplikácie počas rizikového tehotenstva spustili sériu zážitkov, ktoré navždy zmenili jej pohľad na smrť.

Robinsonová tvrdí, že sa ocitla v priestore pripomínajúcom „bielu miestnosť“ po tom, čo jej duša preletela galaxiami. Ako ďalej píše magazín Mirror, tam podľa jej slov stretla Boha. „Zdvihla som oči a uvidela som ho priamo pred sebou. Bola som pripravená sa sťažovať. Začala som kričať: „Nie, nepôjdem! Nemôžeš ma prinútiť, mám deti, o ktoré sa musím postarať,‘“ spomína dnes 64-ročná žena.

Bolo to znamenie?

Podľa nej jej Boh ukázal scénu z obchodu, kde dieťa vzdorovito vyžadovalo, aby okamžite dostalo, čo chce. Vysvetlila si to ako znamenie, že sa správa ako rozmaznané dieťa, ktoré sa nechce podriadiť. „Uvedomila som si, že sa musím pred ním pokoriť,“ hovorí Robinsonová.

Stretla sa s Ježišom

Tvrdí, že vtedy sa pred ňou zjavil aj Ježiš. Keď sa postavila vedľa neho, ocitla sa nad svojím domom a videla svojich synov, ako plačú nad správou o jej smrti. Najmladší z nich údajne povedal: „Chcem späť mamu a chcem ju hneď.“ Tento okamih ju prinútil rozhodnúť sa, že sa musí vrátiť. Následne sa podľa vlastných slov prebrala v nemocnici. Lekári neskôr potvrdili, že išlo o závažné vnútorné krvácanie spôsobené mimomaternicovým tehotenstvom. Jej rodina už bola pripravená na najhoršie, keďže šanca na prežitie bola minimálna.

Robinsonová dnes hovorí, že jej skúsenosť so smrťou bola „ako jazda na rozbúranom horskom kolotoči, z ktorého niet úniku“. Hoci vie, že mnohí jej príbeh považujú za výplod fantázie, je presvedčená, že to, čo zažila, bolo skutočné.

