Dom za 800-tisíc eur skrýva šokujúce prekvapenie: FOTO Naozaj tam dala majiteľka TOTO? Už NIKDY nebudete smutní!

BIRKDALE - Na prvý pohľad elegantná viktoriánska vila v Birkdale pôsobí ako klasický rodinný dom. Pri prehliadke však čaká potenciálnych kupcov netradičné prekvapenie! Očarilo by vás toto úsmevné prekvapenie?
Majiteľka Julie Williamsová, IT konzultantka, sa inšpirovala extravagantným sídlom supermodelky a herečky Cary Delevingne v Los Angeles. „V guľôčkovom bazéne nemôžete byť smutní,“ vysvetlila. „Nikomu vlastne nenapadne, že by si niečo také zriadil doma.“ Do špeciálne upravenej miestnosti umiestnila 11 300 plastových loptičiek, píše na svojom webe Daily Mail. Priestor, ktorý pôsobí ako detské ihrisko, si obľúbili aj dospelí ako miesto na oddych či zábavu. „Ak ho budú chcieť noví majitelia ponechať, je zabudovaný, takže dáva zmysel,“ dodala Williamsová.
Dom ako hravé útočisko
Delevingne, ktorá svoju vilu medzitým predala, preslávila myšlienku domu ako hravého útočiska. Okrem guľôčkového bazéna mala jej nehnuteľnosť kostýmovú miestnosť, trampolíny či kúpeľňu venovanú Davidovi Bowiemu. Nehnuteľnosť v Birkdale, postavená v roku 1896 v záhradách pôvodného kláštora, ponúka viac než 420 m² obytného priestoru rozdeleného do štyroch podlaží.
Suterén poskytuje technické miestnosti a sklad, prízemie zasa priestrannú vstupnú halu, viacero salónov, kuchyňu so slnečnou jedálňou a terasu s výhľadom do záhrady. Na prvom poschodí sa nachádza hlavná spálňa, veľká rodinná kúpeľňa, dve ďalšie spálne a známy guľôčkový bazén. Vrchné poschodie dopĺňajú štyri izby a kúpeľňa so sprchou, čo z domu robí ideálnu voľbu pre početnú rodinu alebo hostí. Realitní makléri ho opisujú ako „pokojnú oázu v blízkosti pulzujúceho centra dediny“, kde sa spája noblesa viktoriánskej architektúry s odvážnymi osobnými prvkami.
