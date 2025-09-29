Výplne pier sa zmenili na horor: Žena skončila s obrovským opuchom! Salón zvalil vinu na menštruáciu

OSLO – Malene Mauerová, 24-ročná technická kozmetička z Nórska, zažila nočnú moru po návšteve lokálneho salónu krásy. Očakávala plné a lesklé pery, no po zákroku zistila, že jej pery doslova „nafúkli“ a tvár jej výrazne opuchla.
Malene, ktorá mala s výplňami pier už päť predchádzajúcich skúseností, sa nečakane stretla s komplikáciou. „Najprv všetko vyzeralo v poriadku, ale sestra trafila cievu v perách, čo spôsobilo silný opuch,“ uviedla pre What’s The Jam. „Okamžite som musela výplň rozpustiť, ale opuch pretrvával a bol extrémny. Trval celý týždeň a každý deň som nosila rúško.“
Po kontakte so salónom bola Malene zaskočená vysvetlením. „Sestra vinu zhodila na to, že som pravdepodobne mala menštruáciu,“ opisuje žena. Dostala lieky na zníženie opuchu a každodenné správy od salónu s otázkou, ako sa jej pery cítia.
Malene si odniesla traumatický zážitok
Napriek traumatickému zážitku sa Malene rozhodla o zopakovanie zákroku v inom salóne. „Bola som vydesená, ale výplne pier milujem, tak som to riskla. Stalo sa presne to isté – sestra uviedla, že pravdepodobne rozvinula alergiu už pri prvom zákroku,“ dodala. Malene svoje skúsenosti zdieľala na TikToku, kde jej video zaznamenalo viac než 1,3 milióna vzhliadnutí. V popise k príspevku uviedla: „POV: Povieš „len trochu“ a oni to vezmú osobne.“
Fanúšikovia reagovali pobúrene: „To je šialené!“ napísala Janelle, „Bojím sa, že toto bude aj môj prípad,“ doplnila Addison. Ďalší komentujúci označili situáciu za „hroznú“ a „alergickú reakciu“. Malene na záver odporúča: „Kým sa rozhodnete pre výplne pier, urobte si dôkladný prieskum. Skontrolujte certifikácie a recenzie, a nič nerobte v zhone. Sociálne médiá môžu lákať, ale ide stále o lekársky zákrok a môže sa niečo pokaziť.“