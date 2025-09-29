Mrazivý zážitok z Kanady: VIDEO Tajomné kroky a tiene v opustenom kláštore! Prieskumník si myslel, že tam je sám, OMYL

ONTARIO - Kanadský urbánny prieskumník zažil desivý zážitok počas návštevy opusteného kláštora v Ontáriu. Po západe slnka ho budova zaskočila zvláštnymi javmi a pocitom, že v nej nie je sám. Video z jeho prieskumu si okamžite získalo tisíce pozretí a množstvo komentárov.
Urbánny prieskumník Dave, známy pod pseudonymom Freaktography, sa podelil o svoje mrazivé zážitky z nedávnej návštevy opusteného kláštora. Po západe slnka pocítil zvláštnu prítomnosť, ktorá mu pri prechádzaní labyrintom chodbí vyvolala zimomriavky.
„Prieskum tejto opustenej budovy bol naozaj emocionálnou jazdou,“ povedal Dave pre What’s The Jam. „Architektúra bola ohromujúca aj vo svojom chátrajúcom stave a neustále som si predstavoval životy, ktoré sa tu kedysi odohrávali. Ale keď zapadlo slnko, atmosféra sa zmenila. Tajomné kroky sa ozývali chodbami a tiene tancovali po stenách, akoby mali vlastný život. Vedel som, že tu nie sme sami, a mrazilo ma pri tom.“
Schody do ničoho
Počas preskúmavania priestranných chodieb objavil množstvo prázdnych miestností, rozbité okná a matrace. Budova bola zbavená všetkého hodnotného. Na jednej z tmavých stien sa nachádzali graffiti s nápisom „free me“ a našiel aj schody vedúce do ničoho.
„Srdce mi bilo stále rýchlejšie. V okolí sa diali nevysvetliteľné javy. Naše kamerové vybavenie sa pokazilo a objavovali sa náhle chladné miesta,“ doplnil. „Táto noc nám pripomenula, prečo sme tak fascinovaní preskúmavaním opustených miest.“
Zdesenie divákov
Video z prieskumu, zverejnené na YouTube kanáli s 88 100 sledovateľmi, získalo za krátky čas 2 800 pozretí. Diváci okamžite začali komentovať. Niektorí vyjadrili zdesenie nad chátrajúcou budovou, iní ocenili jej historickú hodnotu a veľkosť.
Cole poznamenal: „Tieto kláštory sú obrovské, ale desivé. Mestá by mali zvážiť ich opravu a využitie ako azyl pre ľudí bez domova. Predstavte si, koľko ľudí by mohlo mať útočisko namiesto toho, aby budova stála prázdna.“ Jonas dodal: „Krásna budova, škoda, že ju zdevastovali vandali.“ Steve pochválil: „Bola to nádherná stavba! Ako vždy, skvelé videá. Robíš to výborne!“ Niektorí, ako Jerrold, vyjadrili sklamanie: „Trochu ma sklamalo, že interiér pôsobil moderným dojmom, dúfal som vo viac drevených prvkov a starého dekoru.“
Dave však zdôraznil, že práve kombinácia krásnej architektúry a mrazivých javov robí z prieskumu opustených miest tak fascinujúcu skúsenosť.