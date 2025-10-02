Útok pred synagógou v Manchestri: Britská polícia ho označila za teroristický čin!

MANCHESTER - Britská polícia označila útok pred synagógou v Manchestri za teroristický čin. Uviedla tiež, že v tejto súvislosti zatkla dve podozrivé osoby a že pozná útočníkovu identitu, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov britskej protiteroristickej jednotky Laurencea Taylora.
Traja ľudia vrátane páchateľa dnes zomreli po tom, čo útočník najazdil autom do ľudí pred synagógou v Manchestri a jedného z nich pobodal. Ďalšie tri osoby, ktoré zranil, sa nachádzajú vo vážnom stave. Taylor novinárom oznámil, že na základe doterajších informácií môže polícia čin považovať za teroristický, posilnila zároveň hliadky po celej krajine. Potvrdil tiež zatknutie dvoch osôb, o ktorých predtým informovala stanica BBC na základe svedectva z miesta. Podľa svedka policajti zatkli neďaleko synagógy dvoch mužov.
Taylor tiež spresnil, že útočníka, ktorý pri synagóge na severnom predmestí Crumpsall najazdil dopoludnia autom do ľudí a začal do nich bodať, zabili zasahujúci policajti. Polícii trvalo dlhší čas, kým jeho smrť potvrdila, pretože sa obávala, že by mohol mať pri sebe výbušninu. Žiadne ďalšie informácie o zatknutých Taylor neposkytol. Útok sa stal v deň, keď židovská komunita oslavuje Jom kipur čiže Deň zmierenia, ktorý je považovaný za najväčší židovský sviatok. V synagóge preto v čase útoku boli viacerí veriaci.