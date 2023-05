Colník na letisku začul podivný zvuk: Vychádzal z tašky cestujúceho! Keď ju otvoril, neveril vlastným očiam

Papagáje zo Strednej Ameriky, ktoré na letisko v Miami priniesol čínsky pašerák, vychovávajú členovia nadácie Rare Species Conservatory Foundation. Vo veku iba deväť týždňov si tieto operence prežili strastiplnú cestu. V súčasnosti sú už takmer úplne operené. "Nikdy nevideli mamu a otca, od vyliahnutia ich vychovávame my," povedal Paul Reillo, profesor na Univerzite na Floride a riaditeľ nadácie.

Bolo to slabé štebotanie mláďat v príručnej taške, ktoré na ne upozornilo dôstojníka colnej správy a ochrany hraníc USA. Muž menom Szu Ta Wu 23. marca priletel z Managuy v Nikaragui a mal ďalej pokračovať z Miami až do rodného Taiwanu, informovala agentúra AP. Policajti zastavili Wua na kontrolnom stanovišti. Spýtali sa ho na zvuk vychádzajúci z jeho tašky, ktorú Reillo neskôr opísal ako sofistikovaný chladič s riadenou teplotou. Szu siahol dnu, vytiahol menšiu tašku a ukázal policajtovi vajíčko. Ten sa potom pozrel dovnútra a uvidel ďalšie vajcia a malého vtáčika bez peria, ktorý sa práve vyliahol. Pašerák policajtovi oznámil, že v taške je celkovo 29 vajec a nemá dokumentáciu na prepravu vtákov. Následne bol zatknutý. Začiatkom mája sa priznal k obvineniam z pašovania vtákov do Spojených štátov, za čo mu hrozí až dvadsať rokov väzenia.

Dôstojník, ktorý vtáky objavil, kontaktoval vládnu agentúru US Fish and Wildlife Service. Dovtedy sa osem vtákov už vyliahlo alebo práve prebiehalo liahnutie. Mláďatá papagájov sa rodia bez peria, takže je ťažké ich identifikovať. Raillo pomohol zriadiť provizórny inkubátor vo voliére Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) na letisku. Nasledujúci deň veterinárka Stacy McFarlaneová doručila mláďatá a zvyšné vajíčka do Reillovho konzervatória.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Miestni experti extrahovali vzorky DNA z vaječných škrupín a uhynutých vtákov na identifikáciu druhu. Zistili, že 24 papagájov, ktoré prežili, pochádzalo z ôsmich alebo deviatich znášok a zahŕňali dva druhy - amazoňana žltohlavého a amazoňana žltolíceho. Oba druhy sú obľúbené v odvetví obchodovania a chovu v klietkach, pretože sú pekné a majú príjemnú povahu.

Reillo teraz stojí pred výzvou nájsť trvalý domov pre vtáky, ktoré sa môžu dožiť 60 až 70 rokov. Spolupracuje s organizáciou US Fish and Wildlife Services na tom, aby vtáky vypustili do voľnej prírody a pomohli obnoviť ich druhy. "Papagáje žijú dlho. Sú to vnímajúce stvorenia. Sú vysoko inteligentné, veľmi spoločenské a títo chlapci si zaslúžia šancu. Otázka bude, kde skončia? Aká bude ich cesta? Ešte to len začína," dodal profesor.