Žena sa o nevere manžela dozvedela od papagája: Spával s chyžnou! Toto jej prezradil učenlivý vták

HANOI - Cudzoložstvo Vietnamca bolo odhalené po tom, čo papagáj prezradil jeho manželke, že udržiava tajný pomer s ich chyžnou. Žene bolo podozrivé, odkiaľ by sa vták naučil také explicitné výrazy. Keď sa dozvedela pravdu, veľmi ju to zabolelo.

Žena opísala svoju skúsenosť pre Docbao.vn, kde vysvetlila, že s manželom vlastnili sieť obchodov s nábytkom. V podnikaní sa im darilo, čo jej manželovi umožnilo venovať sa svojim koníčkom. Ona si zároveň mohla najať chyžnú, ktorá jej mala pomôcť s domácimi prácami a starostlivosťou o deti. Išlo o desať rokov staršiu ženu z vidieka, ktorú jej odporučil známy. Z chyžnej bola nadšená, bola šarmantná, profesionálna a príjemná. Ako ale vyšlo najavo, nebola jediná, koho v domácnosti očarovala.

Majiteľka domu zariadila chyžnej izbu neďaleko balkóna, kde manžel choval papagája. Toho učil rozprávať jednoduché vety. Po šiestich mesiacoch si žena začala všímať podozrivé správanie svojho zákonitého partnera. V blízkosti chyžnej bol rozpačitý a vyhýbavý. Manželka predpokladala, že ide o typické správanie mužov, ktorí sa vo svojom dome stretli s neznámou ženou. Začala si tiež všímať, že muž prestáva manažovať pracovníkov v nábytkárskej dielni a za svojimi kamarátmi začal chodiť pomenej. Väčšinou trávil čas so svojím papagájom.

Nechcela tomu veriť

Jedného dňa sa žena vrátila domov skôr ako zvyčajne a zvonila chyžnej, aby otvorila dvere. Keďže nedostala žiadnu odpoveď, zavolala jej. Tá sa jej začala ospravedlňovať, že práve vešala bielizeň. Žena si ale následne všimla, že manžel sa správa veľmi čudne a pochytila podozrenie, že dvojica má spolu pomer.

Všetko sa zmenilo jedného dňa, keď manželka sama vešala bielizeň na balkóne v blízkosti papagája. Ten začal napodobňovať zvláštne a explicitné frázy, pri ktorých by sa mnohí ľudia červenali. Žena neverila, že by jej manžel učil vtáka takýto jazyk a vtedy jej došlo, kedy a kde sa to učenlivý operenec mohol naučiť. Aby si bola istá, nainštalovala skrytú kameru do izby chyžnej. Do týždňa získala jasný dôkaz o ich aférke.

Manželka tiež začula, ako jej muž hovorí chyžnej o tom, že ho jeho žena omrzela a hľadal nové skúsenosti. Túžil po žene schopnej naplniť jeho jedinečné túžby a dokonca plánoval, že spolu odídu a budú sa slobodne stretávať. Manželka sa však rozhodla, že také niečo nedopustí, podala žiadosť o rozvod a poskytla dôkaz o nevere svojho manžela svojmu právnikovi, čím zabezpečila ochranu svojich práv na súde.