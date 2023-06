Počítanie ovečiek nepomôže rýchlejšie zaspať: Odborníčka vyvracia deväť najčastejších mýtov o spánku

LONDÝN – Spánok je jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť pre svoje telo a zdravie. Sú však obdobia, kedy je to s navodením spánku ťažšie. Vtedy človek skúša rôzne triky a známe rady, no nie všetky fungujú. Príkladom je aj týchto deväť mýtov, o ktoré sa podelila odborníčka na spánok.

Môže sa zdať, že počítanie ovečiek, obľúbený seriál či pohárik pred spaním pomôžu rýchlejšie zaspať, ale nie je to tak. Doktorka a odborníčka na spánok Lindsay Browingová z British Psychological Sociaty pre DailyMail vyvracia deväť mýtov spojených so zaspávaním.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Počítanie ovečiek pomôže rýchlejšie zaspať

Počítanie ovečiek patrí medzi najčastejšie používané triky pred spaním. Už deťom často rodičia radia tento trik, keď sa im nechce spať. Podľa Lindsay Browingovej je to síce dobrá rada, ale najmä pre deti, podľa nej by dospelí mali skúsiť niečo náročnejšie. Navrhuje vymenovať si zoznam vašich desiatich obľúbených filmov alebo počítanie dozadu po siedmych sekundách od tisíc.

Syr pred spaním spôsobuje nočné mory

Roky sa odporúča nejesť syr pred spaním, pretože navodzuje nočné mory. Browingová však tvrdí, že syr práveže môže pomôcť spánku, pre svoj obsah tryptofánu, ktorý telo používa na výrobu melatonínu. Tvrdí tiež, že štúdie ukazujú že ísť spať s plným žalúdkom môže viesť k dlhším obdobiam REM spánku, čo je štádium, v ktorom sa môžu objaviť živé sny a nočné mory. Dodáva, že v tomto prípade sa nočné mory môžu prihodiť pri akomkoľvek jedle, nielen pri syre.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

Pitie alkoholu pomôže lepšie spať

Ani pohárik pred spaním nie je zázračný liek na spánok. Podľa Browingovej alkohol síce môže navodiť pocit ospalosti, ale v skutočnosti narúša prirodzený REM cyklus. „Naše telo nás bude počas noci prebúdzať a sťažovať opätovné zaspávanie. To znamená, že aj keď po alkohole zaspíte rýchlejšie, kvalita vášho spánku bude horšia.“ Odporúča skončiť s alkoholom aspoň štyri hodiny pred ľahnutím do postele.

Nedostatok spánku doženie šlofík počas dňa

Zdriemnutie počas dňa znie ako dobrý nápad, ale aby priniesol požadovaný efekt, dôležitá je jeho dĺžka. „Dlhší spánok, asi hodinu, nie je taký užitočný... pretože sa prebudíte z najhlbšej časti spánku, takže budete mať zotrvačnosť spánku a budete sa cítiť malátni,“ vysvetlila Browingová. Spánková zotrvačnosť je dočasná dezorientácia, ktorú všetci pociťujeme po prebudení. Hoci je neškodná, môže mať dominový efekt na náš výkon. „Zdriemnutie by sa nemalo stať náhradou za pravidelný nočný spánok, ak počas dňa príliš veľa spíte, môžete mať problémy so spánkom v noci,“ uviedla odborníčka na spánok. Optimálny čas na šlofíka odporúča 10 až 20 minút.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Neexistuje nič také ako priveľa spánku

Veľa spánku môže pôsobiť relaxačné, ale pravidelný spánok trvajúci viac ako deväť hodín môže viesť k rôznym zdravotným problémom, ako je obezita a mŕtvica, ukazujú štúdie. Browningová hovorí: „Ak niekto spí príliš veľa, často to naznačuje zlú kvalitu spánku. To znamená, že aj keď môže spať desať hodín každú noc, nie je to také regeneračné, ako napríklad sedem hodín kvalitného spánku.“

Spánok sa dá dobehnúť dlhým vylihovaním

Víkendové vylihovanie v posteli sa zdá ako dobrý nápad, ale podľa Browingovej to „nie je odpoveď.“ „Nespať a potom sa spoliehať na to, že sa zotavíte cez víkend, môže krátkodobo pomôcť, no z dlhodobého hľadiska môže extra odpočinok vytvoriť falošný pocit zotavenia,“ vysvetľuje. „Aj keď sa vám cez týždeň nedarí zaspať, víkendové vylihovanie to môže ešte zhoršiť.“ Dodáva, že udržiavanie konzistentného spánkového režimu v rozsahu od 7 do 9 hodín najviac prospeje duševnému a fyzickému zdraviu. „Skúste cez víkendy ísť spať a vstávať v rovnakom čase ako cez pracovné dni, aby ste sa celkovo cítili sviežejšie a energickejšie.“

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ležanie v posteli aj keď spánok neprichádza

Ležať celé hodiny v posteli, čakať na spánok a hľadieť do stropu nie je dobrá taktika na zaspatie. Ak ste po 20 minútach nezaspali, bude podľa Browningovej lepšie vstať z postele a dať si prestávku. „Ak zostanete v posteli a budete sa snažiť prinútiť spať, bude to mať pravdepodobne opačný účinok, pretože budete čoraz viac úzkostliví a frustrovaní z neschopnosti zaspať,“ povedala

Sledovanie televízie pre spaním je dobrý spôsob relaxu

Ani obľúbený seriál k spánku nepomôže. Svetlo vyžarované z televízora (platí to aj pri telefónoch) môže interferovať s produkciou melatonínu v mozgu. Výsledkom sú narušené vnútorné hodiny tela – cirkadiánny rytmus. „Ak je váš mozog viac stimulovaný (najmä niečím stresujúcim alebo vyvolávajúcim úzkosť), je pravdepodobné, že spánok bude narušený, čo by z dlhodobého hľadiska mohlo viesť k depresii a úzkosti.“ Namiesto toho môže pomôcť relaxačná joga alebo čítanie knihy, dodala.



Lepšiemu spánku pomáha teplejšia miestnosť

Opak je pravdou, ideálna teplota na spánok je 16 až 19 °C. „Ako zaspávame a cez noc klesá naša telesná teplota," povedala odborníčka na spánok a dodala: „Preto musí byť miestnosť dostatočne chladná. Skúste otvoriť okno, aby ste mali chladný vánok a uvidíte, či sa váš spánok zlepší.“