Expert varuje pred touto spánkovou polohou: Aj vy v nej radi odpočívate? Okamžite s tým prestaňte

Odborník na držanie tela počas spánku James Leinhardt vo videu zverejnenom na TikToku prezradil, prečo nie je dobré spať na bruchu. "Toto je doslova najhoršia poloha pri spánku," povedal. Aby demonštroval, čo presne takouto polohou myslí, pritiahol si koleno jednej nohy k hornej časti tela. "Otáčate krkom, krútite ním. Hlavu držíte hore a bojujete so všetkými prirodzenými krivkami svojej chrbtice. Stláčate si stavce," vysvetlil. Následne chytil modelovú kostru, aby demonštroval, ako táto poloha ovplyvňuje telo.

Napriek Leinhardtovým presvedčivým argumentom viacerí užívatelia neoblomne trvali na tom, že je to ich obľúbená spánková poloha a odmietajú sa jej vzdať. "Je to pohodlné. Keby to tak nebolo, nezvykol by som si na to," uviedol jeden z nich.

V ďalšom videu James uviedol, že sa nesnaží nikoho rozčúliť. Chce len poukázať na to, že aj pocit pohodlia môže byť len dočasný. "Keď sedím v tomto kresle a hrbím sa, cítim sa pohodlne asi dvadsať minút, maximálne polhodinu. Ale potom mi tlak na hornú časť krížovej kosti a spôsob, akým mám zhrbenú chrbticu v kresle, spôsobí veľa bolesti. Nakoniec zmením svoju polohu a pohnem sa vyššie a zlepším si držanie tela."

Aby však potešil aj tých najväčších odporcov svojej teórie, zverejnil tretie video, v ktorom ponúka rozumnú alternatívu. "Dobre, takže ma všetci nenávidíte, pretože som trval na tom, aby ste to nerobili," podotkol popri tom, ako ležal v kontroverznej polohe na bruchu. Ľuďom poradil, aby si medzi ucho a rameno vložili vankúš, ktorý vyplní prázdny priestor. Ďalší vankúš je potrebné vložiť medzi kolená a členky. To podporí a stabilizuje váš bok. Je menej pravdepodobné, že si nohu prevrátite. Tretia vec, ktorú musíte urobiť, je objať ďalší vankúš, čím znížite váhu horného ramena. Odborník napokon vyzval ľudí, aby túto novú polohu skúšali každú noc po dobu tridsiatich minút.