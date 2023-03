Vedci odhalili presný čas počas dňa, kedy musíte cvičiť, ak chcete schudnúť: Načasujte si správne svoj tréning!

SOLNA - Vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku a Univerzity v Kodani v Dánsku na základe výsledkov spoločnej štúdie definovali časové obdobie, kedy by mali ľudia cvičiť, ak chcú schudnúť. Efektivita fyzického pohybu je totiž počas dňa rozdielna a výsledok v podobe úbytku hmotnosti úzko súvisí so správnym načasovaním tréningov.

Ak sa snažíte schudnúť a napriek pravidelnej a dlhodobej fyzickej aktivite ste pri pohľade na váhu nepozorovali žiadnu zmenu, možno je chyba v načasovaní tréningov. Podľa štúdie zverejnenej v časopise PNAS je totiž medzi rýchlosťou metabolizmu a spaľovaním tukov veľmi úzka súvislosť. Cvičenie prinesie najväčší efekt, ak ho budete realizovať v predpoludňajších hodinách. Švédski a dánski vedci to zistili na základe pozorovaní myší. Tie, ktoré behali v začiatočnej aktívnej fáze, čiže v období porovnateľnom s neskorým ránom, naštartovali svoj metabolizmus intenzívnejšie ako tie, ktoré si zabehali neskôr, a to bez ohľadu na to, čo konzumovali.

"Naše výsledky naznačujú, že cvičenie v neskorých ranných hodinách by mohlo byť efektívnejšie ako tie neskoro večer, pokiaľ ide o zrýchlenie metabolizmu a spaľovanie tukov. Ak je to tak, mohlo by to byť prínosné pre ľudí s nadváhou," uviedla členka výskumného tímu Juleen Zierathová. Zdá sa, že správne načasovanie je dôležité pre energetickú rovnováhu tela a pre zlepšenie zdravotných výhod cvičenia. Na vyvodenie akýchkoľvek spoľahlivých záverov o relevantnosti týchto zistení sú však potrebné ďalšie štúdie.

Hoci odborníci pripúšťajú, že hlodavce myši majú s ľuďmi veľa spoločného, existujú aj viaceré rozdielne črty, podotýka Science Daily. Myši sú napríklad nočné tvory. Zatiaľ čo nová štúdia hovorí o efektívnom spaľovaní tukov počas predpoludňajšieho cvičenia, lekári v minulosti poukazovali skôr na výhody večerného tréningu. "Je všeobecne známe, že takmer každý aspekt našej fyziológie a metabolizmu je diktovaný cirkadiánnymi hodinami. Platí to nielen pre ľudí, ale aj pre každý organizmus, ktorý je citlivý na svetlo. Preto sme sa zaoberali otázkou, či existuje súvislosť medzi dennou dobou a výkonom," povedal hlavný autor jednej z predošlých výskumov Gad Asher z Weizmann Institute of Science.

Lekári v New Yorku napríklad už v minulosti zistili, že optimálny čas cvičenia môže byť odlišný aj vzhľadom na pohlavie. Vedci, ktorí pracovali pod vedením profesora Paula Arciera, zapojili do experimentu 30 žien a 26 mužov. Všetci dodržiavali rovnaký dvanásťtýždňový tréningový a stravovací plán, v ktorom používali rôzne formy cvičenia počas štyroch dní v týždni. Výsledky zaznamenané u mužov a žien boli rozdielne. Tréning priniesol najvyšší efekt v čase buď medzi 6:30 a 8:30 alebo 18:00 a 20:00 hod. Respondenti, ktorí išli do posilňovne ráno, cvičili nalačno a potom skonzumovali štyri jedlá denne, vrátane jedného po cvičení. Tí, ktorí mali tréning večer, dodržiavali rovnaký stravovací plán; tiež zjedli štyri jedlá, z toho jedno po cvičení. Nakoniec sa zistilo, že ženy, ktoré chcú schudnúť v okolí brucha a bokov, by mali cvičiť ráno. Podľa zistení zverejnených v časopise Frontiers in Physiology im ranný tréning prospel aj pri formovaní zadku a nôh.