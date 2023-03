Prevratná štúdia prináša veľkú nádej: Neuveríte, koľko minút denne podľa nej stačí na zníženie rizika rakoviny!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

LONDÝN - Vyvážená strava, pravidelné cvičenie a vzdanie sa zlých návykov ako fajčenie sú dôležitými piliermi dlhého a zdravého života. To je známe. K výraznému posilneniu zdravia však vôbec netreba veľa, tvrdia najnovšie vedci. Stačí na to trochu pohybu – oveľa menej ako odporúča WHO.