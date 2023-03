Zmena času na letný má dlhú tradíciu: Siaha až do Rakúsko-Uhorska! Cez víkend ovplyvní viaceré spoje ZSSK

Zmena času sa netýka len Slovenska. S výnimkou Ruska, Bieloruska, Islandu, časti Grónska a Nórska prebieha v celej Európe. Prechod na letný čas má dlhú históriu. Uvažoval o ňom už americký vzdelanec Benjamin Franklin v druhej polovici 18. storočia. Dôvodom bolo šetrenie energie a maximálne využitie denného svetla, a to tak, že si ľudia ráno privstanú a naopak, večer pôjdu spať o hodinu skôr. Prvé krajiny k nemu pristúpili počas 1. svetovej vojny. Premiantom bolo v tomto smere Švédsko, ktoré tak urobilo 24. apríla 1916. Do dvoch týždňov sa však začali pridávať aj ďalšie štáty, medzi nimi aj Rakúsko-Uhorsko, ktorého súčasťou sme boli aj my.

Na území Česko-Slovenska fungoval letný čas s prestávkami v 40. rokoch 20. storočia. Každoročný letný čas bol zavedený v Československu až v roku 1979. K jeho zavedeniu prispela aj energetická kríza v tomto období, pričom od letného času sa očakávali energetické úspory. Časové rozpätie toho, odkedy dokedy bude platiť letný čas, sa neskôr viackrát menilo. V roku 1981 sa nakoniec u nás ustálilo pravidlo, že letný čas sa začína posledný marcový víkend v noci zo soboty na nedeľu, a to nadránom, keď je vplyv zmeny času na pracovné aktivity minimálny.

V súčasnosti sa však zmena času stála terčom kritiky. Medzi argumenty jeho odporcov patrí tvrdenie, že už nešetrí zdroje. Mínusom majú byť aj zdravotné ťažkosti, ktoré posúvanie času spôsobuje niektorým ľuďom. O jeho zrušenie sa usiloval nie tak dávno aj Európsky parlament, ktorý v roku 2019 prišiel s tým, že jednotlivé krajiny si majú vybrať, ktorý čas preferujú. Istý čas to vyzeralo tak, že k zrušeniu striedania času príde, k finálnej dohode ale nakoniec nedošlo. Svoj podiel na tom mal aj príchod pandémie koronavírusu a s ňou súvisiace naliehavejšie problémy, ktoré bolo potrebné riešiť. Zrušenie striedania letného a zimného času sa tak odložilo minimálne do roku 2027. Aj na Slovensku existovali rôzne názory a preferencie, nakoniec však veci zostali po starom. Už najbližší víkend si tak v noci zo soboty na nedeľu opäť posunieme hodinky o hodinu dopredu.

Ovplyvní niekoľko spojov

Železničiari už v súvislosti so zmenou času avizovali, že prechod sa dotkne troch spojov. „V noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca 2023 sa tak posunú ručičky hodiniek z druhej hodiny ráno o jednu dopredu, teda na tretiu hodinu ráno. Vlaky premávajúce v tejto dobe tak prídu do konečnej stanice o hodinu ´neskôr´, reálne však bude čas jazdy zodpovedať tomu, ktorý je uvedený v cestovnom poriadku,“ uvádza ZSSK.

Dotknuté nočné vlaky:

· EN 442 SLOVAKIA (Humenné 19:30 – Praha hl. n. 7:38) príde omeškaný do 60 minút,

· R 614 ZEMPLÍN (Humenné 21:51 – Bratislava hl. st. 5:33) príde omeškaný do 60 minút,

· R 615 ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 6:33) príde omeškaný do 60 minú

Železnice ešte dodali, že na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3:00, pôjdu už podľa letného času.