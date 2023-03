TRAGÉDIA Mladý športovec zomrel priamo na ihrisku: Tréner mu nedovolil ani glg vody, mladík skolaboval a zomrel!

Prípad sa odohral ešte v auguste v roku 2020, no definitívny verdikt padol až teraz, informovalo britské BBC. Grant Brace trénoval a súťažil za univerzitu ako wrestler. V jeden letný augustový deň dostali za úlohu počas tréningu vybehnúť niekoľkokrát do prudkého kopca, medzi študentami známeho ako „Kopec trestu“. 20-ročný Grant sa spýtal svojho trénera, či môžu mať pauzu na pitie. No otázka trénera znela, "prečo si myslíš, že máš nárok na prestávku?". Grantovi spoluhráči potvrdili, že pred trénermi mali vždy veľký rešpekt, ktorý už hraničil so strachom.

On August 31, 2020 Grant Brace passed away after wrestling practice from a completely preventable condition—heat stroke.... Posted by BRACE Heat Related Injury Protocol on Saturday, March 18, 2023

Keď sa Grant z posledných síl posadil, tréner sa mu vyhrážal, že ho vyhodí z tímu. Mladík sa tak premohol na posledný šprint, no napokon padol na zem úplne vyčerpaný. Prosil o vodu a išiel hľadať fontánku s vodou. Jeho spoluhráči vraveli, že sa v tom čase už motal a rozprával nezrozumiteľne. Nakoniec skolaboval a zomrel. V minulosti mu bolo zistené ADHD a narkolepsia, neurologické ochorenie, ktoré je charakteristické neschopnosťou mozgu regulovať cyklus spánku. Toto ochorenie si okrem liekov vyžaduje aj správnu hydratáciu, najmä počas cvičenia.

Americká rodina sa s univerzitou dohodla mimosúdne a vyplatila rodine 14 miliónov dolárov (13 miliónov euro). Zároveň škola dodala, že pedagógovia boli po tomto incidente preškolení a dodali, že súdny proces by bol zdĺhavý, ťažký a aj finančne náročný s neistým koncom a tak sa rozhodli, že prípad vyriešia a pokúsia sa zmierniť obrovskú stratu, ktorú cítila Braceova rodina.